أطلقت "نيسان" موديل "تيرا" في الصين، وتعتبر "تيرا" هو أول سيارة نيسان متعددة استخدامات يتم فيها تركيب الجسم على الإطار.
وتأمل الشركة أن تنمو إيراداتها في الصين من 12.8 تريليون ين إلى 16.5 تريليون ين بحلول عام 2022، كما عرضت تيرا في السوق المحلية في الصين كواحدة من عائلة نيسان باترول.
وتعتمد على قفل تفاضلي رباعي ويبلغ ارتفاع السيارة عن الارض 225 ملم وتحمل نوابض تعليق خماسية الوصلات لنظام التعليق الخلفي، ويتوفر لها محرك واحد فقط ، وهو محرك بنزين رباعي الأسطوانات بقوة 180 حصاناً وعزم دوران يبلغ 251 نيوتن متر.
وقد تم تجهيز السيارة بسبعة وسادات هوائية ومقاعد نيسان زيرو جرافيتي، وهي مثالية للتنقل لمسافات طويلة كما حصلت السيارة على مساحة خلفية أكبر وبالتالي تعتبر رائدة في فئتها في التخزين في الجزء الخلفي، كما زودت بتقنيات مساعدة السائق في حزمة Nissan Safety Shield ، وتتراوح بين نظام تحذير مغادرة المسار والكبح في حالات الطوارئ.
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حضرت النجمة العالمية كيت هدسون أمس الأحد، حفل زفاف النجمة جوينيث بالترو حبيبة براد بيت الأولى في لوس انجلوس، وظهرت هدسون ببطن بارزة نتيجة الحمل، وهذا أول ظهور لها برفقة حبيبها ووالد طفلها المقبل، بعد إعلانها عن خبر حملها الثالث، وبدت هدسون متألقة للغاية من خلال فستان من لون الخردل بتوقيع دار أزياء ""Roberto Cavalli. كيت هدسون لم تعد قادرة على إخفاء نبأ حملها الجديد وأعلنت هدسون عن حملها الثالث من صديقها داني فوجيكاوا مؤخرا، وشاركت متابعيها ومحبيها على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بنشر فيديو لها برفقة حبيبها، أعلنا من خلاله عن حملها فى طفلها الثالث، موضحة أنها لم تعد قادرة على إخفاء نبأ حملها الجديد، مما أثارت جدلًا على مواقع التواصل الاجتماعى. وحضرت كيت مؤخرا حفل "Harry Winston jeweler"، وظهرت النجمة الأميركية بفستان أسود أوضح ملامح حملها الثالث، حيث
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