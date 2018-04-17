أطلقت "نيسان" موديل "تيرا" في الصين، وتعتبر "تيرا" هو أول سيارة نيسان متعددة استخدامات يتم فيها تركيب الجسم على الإطار.

وتأمل الشركة أن تنمو إيراداتها في الصين من 12.8 تريليون ين إلى 16.5 تريليون ين بحلول عام 2022، كما عرضت تيرا في السوق المحلية في الصين كواحدة من عائلة نيسان باترول.

وتعتمد على قفل تفاضلي رباعي ويبلغ ارتفاع السيارة عن الارض 225 ملم وتحمل نوابض تعليق خماسية الوصلات لنظام التعليق الخلفي، ويتوفر لها محرك واحد فقط ، وهو محرك بنزين رباعي الأسطوانات بقوة 180 حصاناً وعزم دوران يبلغ 251 نيوتن متر.

وقد تم تجهيز السيارة بسبعة وسادات هوائية ومقاعد نيسان زيرو جرافيتي، وهي مثالية للتنقل لمسافات طويلة كما حصلت السيارة على مساحة خلفية أكبر وبالتالي تعتبر رائدة في فئتها في التخزين في الجزء الخلفي، كما زودت بتقنيات مساعدة السائق في حزمة Nissan Safety Shield ، وتتراوح بين نظام تحذير مغادرة المسار والكبح في حالات الطوارئ.