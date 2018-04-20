تغيرات جديدة تطرأ على سيارة bmw m2 competition 2019

كشفت بي إم دابليو عن بموديل BMW M2 Competition من قبل بمعرض بكين للسيارات، وقد اجرت عليها بعض التغييرات وأتت تسريبات جديدة تخص السيارة.

ويظهر التغيير في المحرك الذي زاد في القوة عن السابق بسعة 3 لتر بشاحنين توربينيين وبقوة 410 حصان وعزم دوران 550 نيوتن متر مع ناقل حركة مانيوال من 6 سرعات أو ثنائي القابض M .

كما يمكن للسيارة التسارع من الثبات الي 100 كم/ساعة في 4.2 ثانية بالناقل الثنائي القابض وفي 4.4 ثانية بالناقل المانيوال وسرعتها القصوى تبلغ 250 كم/ساعة ويكمن زيادتها الي 280 كمساعة مع باقة M Driver.

وبالنسبة للتحسينات التقنية فتشمل مخرجي عادم بنظم تحكم الكتروني ومكابح M Sport اختيارية , أما التغييرات الخارجية في السيارة فهي محدودة وتظهر في الأمام مع مرايا جديدة وشبكة تهوية مختلفة ولمسات أخرى جديدة وفتحات تهوية أكبر، كما جاءت السيارة بلونين جديدين هما البرتقالي ميتاليك غروب الشمس والفضي هوكنهايم.

كما تم تحديث مقصورة السيارة مع عدادات جديدة ومقاعد مختلفة وشعار M2 مضيء، وتخطط BMW لجعل M2 competition بديل لموديل M2 كوبيه الذي قدم في عام 2015 .