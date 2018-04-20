تغيرات جديدة تطرأ على سيارة bmw m2 competition 2019

كشفت بي إم دابليو عن بموديل BMW M2 Competition من قبل بمعرض بكين للسيارات، وقد اجرت عليها بعض التغييرات وأتت تسريبات جديدة تخص السيارة.
ويظهر التغيير في المحرك الذي زاد في القوة عن السابق بسعة 3 لتر بشاحنين توربينيين وبقوة 410 حصان وعزم دوران 550 نيوتن متر مع ناقل حركة مانيوال من 6 سرعات أو ثنائي القابض M .
كما يمكن للسيارة التسارع من الثبات الي 100 كم/ساعة في 4.2 ثانية بالناقل الثنائي القابض وفي 4.4 ثانية بالناقل المانيوال وسرعتها القصوى تبلغ 250 كم/ساعة ويكمن زيادتها الي 280 كمساعة مع باقة M Driver.
وبالنسبة للتحسينات التقنية فتشمل مخرجي عادم بنظم تحكم الكتروني ومكابح M Sport اختيارية , أما التغييرات الخارجية في السيارة فهي محدودة وتظهر في الأمام مع مرايا جديدة وشبكة تهوية مختلفة ولمسات أخرى جديدة وفتحات تهوية أكبر، كما جاءت السيارة بلونين جديدين هما البرتقالي ميتاليك غروب الشمس والفضي هوكنهايم.
كما تم تحديث مقصورة السيارة مع عدادات جديدة ومقاعد مختلفة وشعار M2 مضيء، وتخطط BMW لجعل M2 competition بديل لموديل M2 كوبيه الذي قدم في عام 2015 .
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خطفت باريس جاكسون، ابنة ملك البوب الراحل مايكل جاكسون، الأنظار لإطلالتها المستوحاه من الأسلوب البوهيمي، أثناء التجول في شوارع لوس أنجلوس، وذلك بعد أن ظهرت بإطلالة جذابة أثناء حضورها مهرجان كوتشيلا فالي للموسيقي والفنون، في مدينة إنديو بولاية كاليفورنيا الأميركية، وحفلات الموضة التي لا نهاية لها خلال عطلة نهاية الأسبوع. وارتدت النجمة العالمية البالغة من العمر 20 عاما، بلوزة مقلمة أحادية اللون مربوطة في عقدة أنيقة من الأمام حول جذعها، وتكشف عن حمالة صدرها الشبكية البيضاء تحتها. وارتدت الممثلة الشهيرة، تنورة سوداء متدفقة مع تفاصيل زهرية ، مما سلط الضوء على منتحنيات جسدها، وأضافت زوجًا من الصنادل الحمراء العنابي ذات كعب. وحملت ابنة أسطورة الموسيقى الراحل، حقيبة ظهر بينما تركت شعرها الأشقر منسدلا بطبيعته على ظهرها وكتفيها. وبتصميم مذهل، وضعت باريس وشاحًا حريريًا أنيقًا حول رأسها ، مكملاً مع مظهر ظلال
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