أعلنت شركة "لادا" الروسية لصناعة السيارات، عن بدء مبيعات طرازاتها الجديدة "فيستاSW " و"كرووس SW" في أوروبا.

وبحسب البيان الصادر من الشركة، فإن "الدفعة الأولى من هذه السيارات بدأت تباع في ألمانيا والنمسا وهنغاريا".

ومن المخطط بحسب الشركة ستبدأ مبيعات السيارات الجديدة في سلوفاكيا وصربيا وبلغاريا، بنهاية الشهر الجاري.

ويتوقع الخبراء أن تحقق هذه السيارات نجاحا في السوق الأوربي، خاصا أن السيارة الكروس لأوفر من "لادا" تمتاز بأنها اقتصادية وموفرة للوقود.

وتستمد السيارة قوتها من محرك بنزين سعة 1.6 لتر، بقوة 106 "حصان"، يرتبطان بناقل حركة أوتوماتيك ويدوي من 5 سرعات.

وزودت السيارة بمقاعد رياضية، وشاشة تعمل باللمس، تمكن السائق من التحكم بأنظمة القيادة والكاميرات المخصصة لركن السيارة.