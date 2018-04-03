11 نصيحة مهمة لتأمين سفرك إلى الخارج

عند سفرك، لا يمكنك التحكم في كل الأمور، لكن يوجد الكثير من الخطوات الممكن اتخاذها لتبقى رحلتك كما هو مخطط لها.

عرضت شركة «أليانز غلوبال أسيستانس» المتخصصة في تقديم تأمين السفر وخدمات المساعدة، مجموعة من النصائح المتعلقة بالسفر إلى الخارج لحمايتك، ومنحك التعويض اللازم.

1 إذا كنت مسافراً، فإنه يفضل الوصول إلى المطار قبل 90 دقيقة من الإقلاع، إذا كانت الرحلة محلية وبين ساعتين وثلاث ساعات إذا كانت الرحلة عالمية. كما عليك الانتباه إلى أية تحذيرات صادرة من وزارة الشؤون الخارجية.

2 أحضر معك نسخة من المستندات المهمة، وتشمل جواز السفر، وتأمين السفر، والوصفات الطبية، إذ إن من السهل استبدال نسخ هذه المستندات في حالة فقدانها.

3 رتب الأدوية الموصوفة لك في علبها الأصلية.

4 استخدم بطاقة تعريف مغلفة، واكتب عنوان مكتبك وليس منزلك.

5 إذا كنت مسافراً مع الأطفال، أحضر صوراً شخصية حديثة لهم، وإذا أمكن حفظها على الهاتف المحمول.

6 اترك الأغراض الثمينة مثل المجوهرات في المنزل.

7 احتفظ بأموالك، وبطاقات الائتمان وجواز السفر في محفظة صغيرة أو محفظة أموال، ولا تستعرض أموالاً كثيرة أو جواز سفرك في العلن.

8 احرص من عمليات النشل، فعصابات السرقة تعمل ضمن مجموعات، أحدهم يلهيك والآخر ينشل أغراضك الثمينة.

9 كن على علم بقوانين المنطقة أو البلد الذي ستزوره.

10 إذا كنت لا تتكلم اللغة المحلية، فتعلم بعض الجمل المفيدة في حالة كنت بحاجة إلى المساعدة.

11 استخدم المنطق، فلا تتمشى في مناطق غير معروفة في الليل، ولا تقبل التوصيل في مركبات غير رسمية أو مرخصة، ولا تستقبل طرداً يتضمن محتويات غير معروفة.