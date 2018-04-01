تسيير أول خط طيران مباشر بين بروكسل وهونج كونج

دُشن أول خط طيران مباشر يربط بين مطاري بروكسل وهونج كونج؛ هو الأول من نوعه للربط بين المدينتين.

وحضر وزير الاقتصاد الفيدرالي كريس بيترز في مطار بروكسل هذا الأسبوع مراسم تدشين الرحلة الأولى المتجهة إلى مدينة "شنتشن" بمقاطعة قواندونج (جنوبي الصين شمالي هونج كونج).

وذكر موقع صحيفة "ذا برسلز تايمز" البلجيكية، أن هذا هو الخط الثالث في الوجهة الصينية بعد بكين وشنغهاي، وبذلك أضيفت هونج كونج إلى شبكة مطار بروكسل، حيث يسافر حوالي 50 ألف بلجيكي بين المدينتين كل عام، ولكن لم تكن هناك رحلة طيران مباشرة قبل الآن.

وستكون هناك أربع رحلات بين بروكسل وهونج كونج أسبوعيًا أيام الثلاثاء والخميس والسبت والأحد .