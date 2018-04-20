نهر برتغالي يستقطب1.2 مليون سائح في عام واحد

استقطب الجزء الصالح للملاحة من نهر (دورو) بالبرتغال رقما قياسيا من حركة المسافرين خلال عام واحد، بلغ حوالي 1.2 مليون سائح على القوارب المتنقلة على طول النهر.

وذكرت هيئة إدارة النهر أن النمو بنسبة 35 % عن عام 2016 فاق كل التوقعات، ومنذ عام 2015 سجلت حركة المسافرين في هذا الممر المائي زيادة نسبتها 78 % أي 560 ألف و 999 سائحا يأتي معظمهم أساسا من المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا.

ووفقا للهيئة، فقد سجلت حركة نقل البضائع زيادة هائلة أيضا في عام 2017 بحوالي 52 ألف طن من البضائع المتداولة والتي تمثل زيادة 66 % عن العام السابق له.

وأشار موقع صحيفة (ذا بورتوجال نيوز) إلى أن البضائع الأساسية التي تنقل على القناة الملاحية لنهر دورو هي الجرانيت من الميناءين التجاريين فارزيا وسادورا للتصدير أساسا إلى هولندا وألمانيا والسويد.

ويعتبر نهر دورو جوهرة البرتغال الخلابة ويعني نهر الذهب، وهو أحد أكبر أنهار شبه جزيرة ايبيريا، ويبلغ طوله 897 كم وينبع من إسبانيا و يصب في المحيط الأطلسي في البرتغال.