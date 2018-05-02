مسابقة أفضل فنادق إنجلترا للعام 2018 visitengland
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مسابقة أفضل فنادق إنجلترا للعام 2018 "VisitEngland"

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العرب اليوم - مسابقة أفضل فنادق إنجلترا للعام 2018 "VisitEngland"

2018 "VisitEngland"
لندن - العرب اليوم

كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أفضل ما تقدمه إنجلترا للسائحين في 2018 وفقًا لجوائز "VisitEngland" للتميز ، والتي تبحث في أفضل ما في السياحة البريطانية.

تشمل الفئات التي تقدمها "VisitEngland" : أفضل فنادق المبيت والإفطار، وأماكن إقامة الضيوف الأمثل لهذا العام، وأفضل الجولات المصحوبة بمرشدين، وفندق العام، وأفضل متنزه / قرية للعطلات، وأفضل أماكن جذب للزوار صغيرة وكبيرة.

تم اختيار أفضل فندق في بريطانيا ويدعى "ريدينغ بارك" في يوركشاير ، بينما حصل "Alkham Court Farmhouse" في مقاطعة كينت، على جائزة أفضل مكان للمبيت والإفطار، كما اختير  Landal Gwel an Mor في كورنوال كأفضل منتزه للعطلات. 

تدعم مسابقة "VisitEngland" التي أصبحت الآن في عامها التاسع والعشرين، وتحتفي بالأعمال التجارية والأفراد الذين يرفعون مستوى السياحة في إنجلترا.

وتم اختيار الفائزين من مئات التقديمات بما في ذلك شركات الإقامة والمعالم السياحية والمؤسسات الغذائية ومشغلي الجولات السياحية المصحوبة بمرشدين والتي تمتد في جميع أنحاء إنجلترا من كورنوال إلى تاين آند وير.

و حصلت " لاندال جويل آن مور" في كورنوال على جائزة ذهبية في فئة أفضل منتزه للعطلات للمرة الثانية.يتكون المنتجع ذو الخمس نجوم من أكواخ مزودة بأحواض استحمام ساخنة ومدفآت حطب ، وتقع بالقرب من شاطئ بورتريث.

تشمل الأنشطة في مخيم العطلات الغولف وصيد الأسماك والتنس والرماية والسباحة والتزحلق على الماء.ويتوفر أيضًا سبا في الموقع ومسبح داخلي ومطعم على طراز مطاعم البحر الأبيض المتوسط ​​ومركز الحياة البرية.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "لاندال جويل آن مور"، بيل هيسلام: "هذه جائزة كبرى ، ليس فقط بالنسبة لنا ، لكن بالنسبة لكورنوال ، وهي تراهن على منافستنا في صناعة السياحة في المملكة المتحدة".واضاف: "إن الفوز بهذه الجائزة مرتين هو انجازا كبيرا ، لذا فأنا فخور للغاية اليوم".

كما حصل  فندق "Alkham Court Farmhouse" في مقاطعة كينتش، كأفضل فندق مبيت وافطار، ذو خمس نجوم.

كما حصل فندق ريدينغ بارك في مدينة هاروغيت كأفضل فندق ريفي، بفضل غرفه الفاخرة الـ90 والسبا.

في حين يعتبر Sheepyard Barn أفضل أماكن الإقامة ذات الخدمة الذاتية. وقد تم اختياره لمطبخه المجهز تجهيزًا جيدًا ونظام السينما المنزلية وحتى فرن البيتزا الذي يعمل بالحطب.

ويعتبر أفضل مكان إقامة بوتيكي هو Yorebridge House في قلب يوركشاير ديليز ، حيث تأتي كل غرفة بجميع الامكانيات التي يحتاجها الضيوفز
تكرم المسابقة أيضا أفضل مناطق الجذب السياحي في إنجلترا وكذلك المطاعم والحانات وقد ذهبت جائزة الابتكار في مجال السياحة إلى برج المراقبة i360 في الخطوط الجوية البريطانية في برايتون ، في حين فاز المشتل الوطني التذكاري في ستافوردشاير ، وهو مكان تذكاري للجنود الذين سقطوا، وتم اختيار قصة الشوكولاتة يورك ، التي تكشف عن تاريخ صناعة الشوكولاتة في المدينة ، كأفضل جولة سياحية في إنجلترا.

و قالت سالي بالكومبي ، الرئيس التنفيذي لشركة VisitEngland: "تلقي هذه الجوائز الضوء على صناعة السياحة الرائعة ، حيث يعرض الفائزون الجودة والابتكار والتميز في جميع أنحاء البلاد.. من أحد الفنادق البوتيك المتميزة في دالاس إلى جولة بصحبة مرشد في تاريخ صنع الشوكولاته في نيويورك ، من أكواخ عطلات الصنوبر على الشواطئ الرملية في كورنوال إلى حانة ريفية إنجليزية مثالية في هيرتفوردشاير ، فإن هؤلاء الفائزين يقدمون تجارب مذهلة للزائر  

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مسابقة أفضل فنادق إنجلترا للعام 2018 visitengland مسابقة أفضل فنادق إنجلترا للعام 2018 visitengland



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مسابقة أفضل فنادق إنجلترا للعام 2018 visitengland مسابقة أفضل فنادق إنجلترا للعام 2018 visitengland



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