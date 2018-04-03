أعلنت شركة نيرفانا للسفر و السياحة عن إطلاق عروض خاصة بعطلة عيد الأضحى المبارك حيث بإمكان محبي العطلات الإقامة بجمهورية جورجيا و أجمل جزر شرق آسيا و هي جزر المالديف و موريشيوس و بالي و سريلانكا.

تشمل حزمة العطلة في جزيرة بالي إقامة لمدة 5 أيام و 4 ليالي في منتجع "كورتيارد بالي سيمينياك" مع وجبة فطور صباحي و خدمة النقل من و إلى المطار و جولات سياحية خاصة في أهم الوجهات السياحية منها كينتاماني و اوبود و اولواتو بالإضافة إلى عشاء فاخر في مطعم "سيسايد سيفوود" للمأكولات البحرية و رحلة إلى سواحل شاطئ جيمباران.

وتقدم حزمة العطلة في جزر المالديف تذاكر الطيران الاقتصادي على طائرة طيران الإمارات و إقامة لمدة 5 أيام و 4 ليالي في فندق "بانيان تري" مع وجبة فطور مجاني و خدمة نقل بالقارب السريع من و إلى مطار مالي و جلسة علاج تدليك مجاني لمدة 60 دقيقة.

كما بإمكان العملاء اختيار التجربة السريلانكية التي تسري لمدة 4 أيام و 3 ليالي حيث تضم جولات سياحية في مدينة كاندي و واتالا و الاستجمام في فندقي "ثيلانكا" و "بيغاسوس ريف" و تشمل الحزمة تذاكر الطيران الاقتصادي على الخطوط الجوية السريلانكية و النقل و مساعدة من قبل الدليل السياحي متحدث باللغة الانجليزية.

ولمحبي المياه الزرقاء و المساحات الخضراء الإقامة لمدة 8 أيام و 7 ليالي في فندق "هيريتيج ذي فيلاز" ذو الخمس نجوم في موريشيوس و دخول مجاني لنادي الأطفال و وجبات الفطور الصباحي، بالإضافة إلى تذاكر الطيران الاقتصادي على متن طائرة طيران الإمارات و خدمة النقل بسيارات خاصة.

تقدم شركة نيرفانا بفضل ارتفاع الطلب على السفر لجورجيا الخلابة، حزمة مميزة لمدة 5 أيام و 4 ليالي في مدن كازبيجي و غودور و تبليسي و الإقامة في فنادق ذات أربع نجوم و وجبات الفطور و تذاكر طيران اقتصادي عبر طيران "فلاي دبي".