أعلنت شركة نيرفانا للسفر و السياحة عن إطلاق عروض خاصة بعطلة عيد الأضحى المبارك حيث بإمكان محبي العطلات الإقامة بجمهورية جورجيا و أجمل جزر شرق آسيا و هي جزر المالديف و موريشيوس و بالي و سريلانكا.
تشمل حزمة العطلة في جزيرة بالي إقامة لمدة 5 أيام و 4 ليالي في منتجع "كورتيارد بالي سيمينياك" مع وجبة فطور صباحي و خدمة النقل من و إلى المطار و جولات سياحية خاصة في أهم الوجهات السياحية منها كينتاماني و اوبود و اولواتو بالإضافة إلى عشاء فاخر في مطعم "سيسايد سيفوود" للمأكولات البحرية و رحلة إلى سواحل شاطئ جيمباران.
وتقدم حزمة العطلة في جزر المالديف تذاكر الطيران الاقتصادي على طائرة طيران الإمارات و إقامة لمدة 5 أيام و 4 ليالي في فندق "بانيان تري" مع وجبة فطور مجاني و خدمة نقل بالقارب السريع من و إلى مطار مالي و جلسة علاج تدليك مجاني لمدة 60 دقيقة.
كما بإمكان العملاء اختيار التجربة السريلانكية التي تسري لمدة 4 أيام و 3 ليالي حيث تضم جولات سياحية في مدينة كاندي و واتالا و الاستجمام في فندقي "ثيلانكا" و "بيغاسوس ريف" و تشمل الحزمة تذاكر الطيران الاقتصادي على الخطوط الجوية السريلانكية و النقل و مساعدة من قبل الدليل السياحي متحدث باللغة الانجليزية.
ولمحبي المياه الزرقاء و المساحات الخضراء الإقامة لمدة 8 أيام و 7 ليالي في فندق "هيريتيج ذي فيلاز" ذو الخمس نجوم في موريشيوس و دخول مجاني لنادي الأطفال و وجبات الفطور الصباحي، بالإضافة إلى تذاكر الطيران الاقتصادي على متن طائرة طيران الإمارات و خدمة النقل بسيارات خاصة.
تقدم شركة نيرفانا بفضل ارتفاع الطلب على السفر لجورجيا الخلابة، حزمة مميزة لمدة 5 أيام و 4 ليالي في مدن كازبيجي و غودور و تبليسي و الإقامة في فنادق ذات أربع نجوم و وجبات الفطور و تذاكر طيران اقتصادي عبر طيران "فلاي دبي".
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يبدو أن النجمة العالمية سيلينا غوميز، بعد انفصالها مؤخرًا عن حبيبها المغني الشهير جاستن بيبر، تستمتع بالطقس الربيعي، حيث رصدتها عدسات المصوريين أثناء توجهها إلى خدمات الكنيسة لعيد الفصح في لوس أنجلوس، حيث جذبت البالغة من العمر 25 عامًا، الأنظار بإطلالتها الأنيقة، مرتدية فستانًا باللون اللبني مطبوعًا بالأزهار الحمراء والبرتقالية مقترنًا بزوج من الأحذية الرياضية البيضاء، وتوقفت عند متجر بقالة "ترايدر جو" لشراء بعض الإمدادات. ويتميز فستان سيلينا ذو الخصر المنخفض بأكمام جذابة مع خط رقبة جرئ يكشف عن مفاتنها، وأضافت سترة من اللون البيج كبيرة الحجم طويلة تصل إلى الركبة، وحملت هاتفًا محمولًا في يديها، مع حقيبة من الجلد البني معلقة على كتفها، وكان شعرها القصير البني مربوطًا على شكل ذيل حصان منخفض، وأكملت إطلالتها بأقراط ذهبية صغيرة. ويذكر أن "جوميز" تستمتع حاليا بوقتها، وذلك بعد اتفاقها مع حبيبها نجم
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