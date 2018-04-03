تعرّف إلى أهم وجهات الإجازات الصيفية مع «فلاي دبي»

توفر شركة «فلاي دبي» لمتعامليها مجموعة واسعة من الوجهات للاختيار من بينها، عند التخطيط لقضاء الإجازات الصيفية والعطلات من شواطئ جزر المالديف الاستوائية الجميلة إلى مواقع أوروبا التاريخية والمناظر الجبلية الخلابة في آسيا الوسطى. ومن أهم تلك الوجهات:

جزر المالديف

تتميز جزر المالديف بمياهها الصافية مع نحو 3000 من مواقع الشعاب المرجانية وأكثر من 1000 نوع من الأسماك، ما يجعلها المقصد المثالي لهواة رياضة الغوص والسباحة، حيث يمكنك الغوص في شعاب «فوشيفارو ثايلا» المرجانية وسط الحياة البحرية الغنية والمتنوعة، وزيارة سوق المالديف المحلية الصاخبة في ماليه، التي توفر جميع أنواع السلع والتذكارات من الجزر المرجانية المجاورة، مثل اللؤلؤ وجلود الزواحف.

زنجبار

تعدّ زنجبار موقعاً مهماً لقضاء عطلة على الشاطئ، إذ تتميز بشواطئها ذات الرمال البيضاء. ويمكن للمسافرين، الذين يفضلون الاسترخاء على الشاطئ والاستمتاع بالطبيعة، أن يتمتعوا بضوء الشمس وممارسة رياضة الغطس والسباحة في الأرخبيل، علاوة على الاستمتاع برؤية الشعاب المرجانية الجميلة والمئات من أنواع الأحياء البحرية.

براغ

عاصمة جمهورية التشيك، وهي مدينة ذات جمال طبيعي، وواحدة من أكثر المدن الأوروبية حفاظاً على تراثها القديم. وعند زيارة هذه المدينة يجب ألا تفوتك زيارة قلعة براغ التي تعد موقعاً من مواقع التراث العالمي لـ«يونسكو». كما يمكنك الاستمتاع بالإطلالة البانورامية على المدينة من مبنى القلعة. أما إذا كنت تفضل التعرف إلى التحف الفنية والزجاجيات والمفروشات والسيراميك والمجوهرات والمصنوعات اليدوية الأخرى التي تعود إلى عصر النهضة ومشاهدتها، فعليك زيارة متحف الفنون الزخرفية.

براتيسلافا

براتيسلافا عاصمة سلوفاكيا وأكبر مدنها، ويستطيع المسافر إليها استكشاف بعض المواقع التاريخية الرائعة، حيث تحتفظ قلعة براتيسلافا، على الرغم من التجديدات التي تمت أخيراً فيها، بهندستها المعمارية الرائعة. أما عن قصر أبوني، الذي تم ترميمه عام 1761، فيضم متحفاً وغرفاً مفروشة على الطراز القديم. ومن الأبنية القديمة الأخرى في براتيسلافا تبرز كاتدرائية سانت مارتن التي شهدت تتويج 11 ملكاً منذ القرن الـ14.

صوفيا

يعود تاريخ صوفيا إلى أكثر من 2000 سنة، لذلك لن يكون من المبالغة القول إن عاصمة بلغاريا لديها الكثير لتقدمه من حيث الجذب السياحي. ويمكنك التعرف إلى الخلفية التاريخية لصوفيا من خلال القطع الأثرية القديمة والمعروضة في المتحف الأثري، كما يمكنك التجول في القصر الملكي أو التمتع بالهندسة المعمارية لكنيسة سفيتا صوفيا التي تضم متحفاً. ويوجد في صوفيا الكثير من المتنزهات والحدائق الجميلة التي يمكنك الاسترخاء فيه