فلاي دبي توفر خيارات واسعة لعطلة العيد

أوضح الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في فلاي دبي، حمد عبيدالله إن الناقلة ستوفر فرصة مثالية للمسافرين في عطلة العيد والتي تاتي هذا العام ضمن العطلة الصيفية حيث أنهم بامكانهم استكشاف المزيد من المدن والوجهات الجديدة ضمن شبكة فلالي دبي الواسعة، مؤكداً التزام الناقلة بتوفير خيارات وفرص اكبر للسفر والتمتع باجازة العيد.

وتمتلك الناقلة شبكة وجهات في اوروبا تغطي العاصمة التشكية براغ وبرتسلافا السلوفاكية وبوخارست الرومانية وصوفيا في بلغاريا وبلغراد في صربيا والعاصمة البوسنية سراييفو اضافة الى سكيبي في ماسدونيا وتيفات في مونتنجرو فضلا عن وجهاتها في كل من جورجيا واذربيجان

وتوفر فلاي دبي للباحثين عن عطلة العيد خيارات متنوعة لقضاء افضل الاوقات مع العائلة والاصدقاء واستكشاف المعالم الثقافية والتاريخية لهذه المدن والجمال الطبيعي الذي يحيط بها وذلك ضمن شبكة الناقلة التي تغطي اليوم اكثر من 95 وجهة في 44 بلدا حول العالم

واضاف" تسير فلاي دبي رحلات منتظمة الى عدة مدن داخل القارة الاوروبية وهي خيارات تلائم مختلف احتياجات المسافرين سواء الباحثين عن الشواطئ او المدن التاريخية او التسوق والترفيه العائلي حيث يرتفع الطلب على السفر الى اوروبا وخاصة من دول مجلس التعاون الخليجي". تعد فلاي دبي خيارا مثاليا للمسافرين بفضل شبكة وجهاتها الواسعة ورحلات الربط التي توفرها عبر مطار دبي الذي يعد اليوم مركز عالميا للطيران ".

وكانت فلاي دبي قد اضافت لاول مرة هذا العام ثلاثة محطات صيفية جديدة لمسافريها وهي مدن باتومي في جورجيا وغابالا في اذربيجان وتيفات في مونتنجرو حيث بدأت بتسيير رحلات منتظمة الى هذه المدن خلال الفترة من يونيو الى سبتمبر 2017 وهي وجهات تضم منتجعات بحرية ومناطق جبلية مدهشة اضافة الى اعتدال المناخ فيها خلال هذه الفترة.



من جهته قال نائب الرئيس الاعلى للشؤون التجارية لمنطقة الامارات والاتحاد الاوروبي والشرق الاوسط والدول المستقلة في فلاي دبي جيهون ايفندي" تنشط حركة السفر من مختلف اسواق دول التعاون خلال موسم الصيف وتعد المدن الاوربية ضمن شبكة فلاي دبي وجهات سياحية بارزة تستقطب السياح من مختلف انحاء العالم . كما التسهيلات الكبير في تأشيرات الدخول بالنسبة لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي والمقيمين عززت حركة السفر من والى هذه الوجهات بما تحتويه من تراث تاريخي ومعالم بارزة تلائم احتياجات السياح وخاصة العائلات

وبفضل التزامها بتطوير خدماتها ومنتجاتها العالية توفر فلاي دبي خدمات واي فاي على معظم طائراتها وهناك اكثر من 48 طائرة من بين طائرات اسطولها البالغ 58 طائرة مزودة بهذه الخدمة اضافة الى خدمة البث المباشر والتي تبقي المسافر على تواصل طوال رحلته. كما ان مقاعد درجة رجال الاعمال تعطي المسافرين المزيد من الراحة والرفاهية. اما برنامج OPEN للمكافآت فقد حقق نجاحا كبيرا منذ اطلاقه في اكتوبر 2016 وهو مصمم إطلاق لجمع النقاط وإنفاقها بطريقة سهلة ومباشرة.