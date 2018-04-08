3 وجهات سياحية دون تأشيرة للمقيمين في الإمارات

تحولت كل من جورجيا وأذربيجان والجبل الأسود خلال السنوات الأخيرة إلى وجهات سياحية مهمة بالنسبة للزوار من السوق الإماراتية، وأصبح بإمكان المقيمين في دولة الإمارات السفر إلى هذه الوجهات الثلاث دون الحصول على تأشيرة مسبقة وفقاً لـ«شركة فلاي دبي»، التي أطلقت رحلات طيران مباشرة إليها خلال موسم الصيف. وتنطلق هذه الرحلات إلى مدن «باتومي» في جورجيا، و«غابالا» في أذربيجان، و«تيفات» في الجبل الأسود.
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ظهرت النجمة العالمية سارة جيسيكا باركر، كضيفة شرف على السجادة الحمراء لعرض الأزياء الإيطالي الشهير دولتشي أند غابانا "Alta Giorella" في مكتبة نيويورك العامة. وتألقت نجمة المسلسل التليفزيوني Divorce، البالغة من العمر 53 عامًا، بإطلالة جذابة وساحرة، حيث ارتدت غطاء الرأس الأخضر المطرز، ومعطفًا من اللون الأحمر الغامق، المزين بالأزهار، على فستان من اللون الذهبي اللامع، الذي كشف عنه أثناء صعودها الدرج. وتزينت باركر بأقراط من الزمرد الملون، المتطابقة مع المجوهرات حول عنقها ومعصمها، ووصل سعر فستانها الذهبي إلى 280 ألف دولار أميركي، وقامت شركتها SJP" "بالمزاد العلني لمجموعتها بالكامل ليعود العائد للجمعيات الخيرية في الحدث الفاخر، إضافة إلى أن الممثل الكوميدي ستيف هارفي ألقى خطبته على جميع الحاضرين في المكتبة. ولم يرافق سارة زوجها ماثيو برودريك البالغ من العمر 56 عامًا، الذي كان على الأرجح أنجبت منه أطفالهما الثلاثة -
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