3 وجهات سياحية دون تأشيرة للمقيمين في الإمارات

تحولت كل من جورجيا وأذربيجان والجبل الأسود خلال السنوات الأخيرة إلى وجهات سياحية مهمة بالنسبة للزوار من السوق الإماراتية، وأصبح بإمكان المقيمين في دولة الإمارات السفر إلى هذه الوجهات الثلاث دون الحصول على تأشيرة مسبقة وفقاً لـ«شركة فلاي دبي»، التي أطلقت رحلات طيران مباشرة إليها خلال موسم الصيف. وتنطلق هذه الرحلات إلى مدن «باتومي» في جورجيا، و«غابالا» في أذربيجان، و«تيفات» في الجبل الأسود​.