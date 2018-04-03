قال متحدث باسم طيران الإمارات إن "الناقلة قررت زيادة عدد رحلاتها إلى أورلاندو من معدلها الحالي البالغ 5 رحلات في الأسبوع إلى رحلة يومية، وذلك لأشهر يوليو وأغسطس وديسمبر بالإضافة إلى يناير 2018".

وأضاف المتحدث في بيان تلقت "العرب اليوم" نسخة منه، أنه "تم اتخاذ هذا القرار في إطار المراجعة المستمرة للعمليات من أجل ضمان توفير سعة مقعدية مناسبة لخدمة الطلب من المتعاملين عبر شبكة خطوطنا العالمي