قال متحدث باسم طيران الإمارات إن "الناقلة قررت زيادة عدد رحلاتها إلى أورلاندو من معدلها الحالي البالغ 5 رحلات في الأسبوع إلى رحلة يومية، وذلك لأشهر يوليو وأغسطس وديسمبر بالإضافة إلى يناير 2018".
وأضاف المتحدث في بيان تلقت "العرب اليوم" نسخة منه، أنه "تم اتخاذ هذا القرار في إطار المراجعة المستمرة للعمليات من أجل ضمان توفير سعة مقعدية مناسبة لخدمة الطلب من المتعاملين عبر شبكة خطوطنا العالمي
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يبدو أن النجمة العالمية سيلينا غوميز، بعد انفصالها مؤخرًا عن حبيبها المغني الشهير جاستن بيبر، تستمتع بالطقس الربيعي، حيث رصدتها عدسات المصوريين أثناء توجهها إلى خدمات الكنيسة لعيد الفصح في لوس أنجلوس، حيث جذبت البالغة من العمر 25 عامًا، الأنظار بإطلالتها الأنيقة، مرتدية فستانًا باللون اللبني مطبوعًا بالأزهار الحمراء والبرتقالية مقترنًا بزوج من الأحذية الرياضية البيضاء، وتوقفت عند متجر بقالة "ترايدر جو" لشراء بعض الإمدادات. ويتميز فستان سيلينا ذو الخصر المنخفض بأكمام جذابة مع خط رقبة جرئ يكشف عن مفاتنها، وأضافت سترة من اللون البيج كبيرة الحجم طويلة تصل إلى الركبة، وحملت هاتفًا محمولًا في يديها، مع حقيبة من الجلد البني معلقة على كتفها، وكان شعرها القصير البني مربوطًا على شكل ذيل حصان منخفض، وأكملت إطلالتها بأقراط ذهبية صغيرة. ويذكر أن "جوميز" تستمتع حاليا بوقتها، وذلك بعد اتفاقها مع حبيبها نجم
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