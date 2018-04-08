6 جزر تستحق الزيارة في عطلة الصيف في اليونان

تعدُّ اليونان من أشهر الوجهات السياحية في البحر المتوسط؛ حيث توفر للسياح الفرصة للاستمتاع بعطلة صيفية بطعم مختلف، وعادة يقع المرء في حيرة من أمره عند التخطيط للسفر إلى اليونان، نظراً لأنها تشتمل على أكثر من 3000 جزيرة، تمثل نحو خُمس مساحة اليونان

وأشار كلاوس بوتيج، مؤلف الكتيبات والأدلة السياحية، إلى أن معظم السياح يتوجهون إلى جزر كريت ورودس وكوس وكورفور؛ حيث قامت شركات السياحة العالمية بإنشاء معظم الفنادق والاستثمارات في هذه الجزر، علاوة على توجه معظم رحلات الطيران إليها، كما أن المكاتب السياحية تجبر السياح أحياناً على زيارة هذه الجزر، إضافة إلى مجموعة من الجزر الصغيرة الأخرى، التي تجتذب العديد من السياح.