6 جزر تستحق الزيارة في عطلة الصيف في اليونان

تعدُّ اليونان من أشهر الوجهات السياحية في البحر المتوسط؛ حيث توفر للسياح الفرصة للاستمتاع بعطلة صيفية بطعم مختلف، وعادة يقع المرء في حيرة من أمره عند التخطيط للسفر إلى اليونان، نظراً لأنها تشتمل على أكثر من 3000 جزيرة، تمثل نحو خُمس مساحة اليونان
وأشار كلاوس بوتيج، مؤلف الكتيبات والأدلة السياحية، إلى أن معظم السياح يتوجهون إلى جزر كريت ورودس وكوس وكورفور؛ حيث قامت شركات السياحة العالمية بإنشاء معظم الفنادق والاستثمارات في هذه الجزر، علاوة على توجه معظم رحلات الطيران إليها، كما أن المكاتب السياحية تجبر السياح أحياناً على زيارة هذه الجزر، إضافة إلى مجموعة من الجزر الصغيرة الأخرى، التي تجتذب العديد من السياح.
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ظهرت النجمة العالمية سارة جيسيكا باركر، كضيفة شرف على السجادة الحمراء لعرض الأزياء الإيطالي الشهير دولتشي أند غابانا "Alta Giorella" في مكتبة نيويورك العامة. وتألقت نجمة المسلسل التليفزيوني Divorce، البالغة من العمر 53 عامًا، بإطلالة جذابة وساحرة، حيث ارتدت غطاء الرأس الأخضر المطرز، ومعطفًا من اللون الأحمر الغامق، المزين بالأزهار، على فستان من اللون الذهبي اللامع، الذي كشف عنه أثناء صعودها الدرج. وتزينت باركر بأقراط من الزمرد الملون، المتطابقة مع المجوهرات حول عنقها ومعصمها، ووصل سعر فستانها الذهبي إلى 280 ألف دولار أميركي، وقامت شركتها SJP" "بالمزاد العلني لمجموعتها بالكامل ليعود العائد للجمعيات الخيرية في الحدث الفاخر، إضافة إلى أن الممثل الكوميدي ستيف هارفي ألقى خطبته على جميع الحاضرين في المكتبة. ولم يرافق سارة زوجها ماثيو برودريك البالغ من العمر 56 عامًا، الذي كان على الأرجح أنجبت منه أطفالهما الثلاثة -
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