أصبحت الخطوط الجوية الألمانية "لوفتهانزا" أول ناقلة جوية أوروبية تشارك في برنامج الإدارة الأميركية لأمن النقل "TSA Pre" في أغسطس 2016، ونتيجة لهذه المبادرة، سوف يشهد عملاء "لوفتهانزا" المؤهلون سرعة وكفاءة في عملية الفحص في نقطة التفتيش الأمنية في المطارات الأميركية المشاركة.

وبإمكان المسافرين على متن "لوفتهانزا" الآن تسريع الفحص في نقاط التفتيش الأمنية للمطارات الأميركية المشاركة في برنامج "المسافر الموثوق" يعزز وعد الناقلة الجوية لعملائها بتوفير أعلى مستويات الجودة.

وتمثل سلامة عملاء "لوفتهانزا" أهمية كبرى وأولوية قصوى للناقلة والتزاماً بذلك، ينصب تركيز الناقلة الرئيسي على توفير تجربة متميزة للعملاء ووعد بتوفير أعلى معايير الجودة، ويتم التعامل مع هاتين المبادرتين من خلال برنامج "TSA Pre"، بحيث يتم التدقيق عن كثب مع جميع المشاركين في البرنامج وإخضاعهم لأعلى المعايير الأمنية، وبمجرد أن يصبحوا جزءاً من البرنامج، سوف يجتازون تجربة محسنة في السفر من خلال تسهيل عملية التفتيش الأمني للمسافرين بشكل أسرع وأكثر ملاءمة في ما يزيد عن 180 مطاراً في أنحاء الدولة.

وقال مدير أول "لوفتهانزا" في منطقة الخليج كارستن زانج: "يسر "لوفتهانزا" أن تقدم المبادرة الحكومية الأميركية الهامة للمسافر الموثوق، برنامج "TSA Pre" الذي يوفر تجربة سفر أكثر كفاءة لمسافرينا من الشرق الأوسط إلى أميركا الشمالية الذين سيتم الموافقة عليهم مسبقاً، وتسهم هذه المبادرة إلى حد كبير في اختصار الوقت المستهلك في الوقوف في طابور للتفتيش الأمني".

وفي حال حدد برنامج "TSA Pre" أحد المسافرين بأنه مؤهل لتسريع الفحص، يتم دمج المعلومات في شفرة التعّرف (باركود)، وسوف يظهر خاتم "TSA Pre" على بطاقة الصعود إلى الطائرة الخاصة بالمسافر، وعند قيام إدارة أمن النقل بالمسح الضوئي لشفرة التعّرف (باركود) في نقطة التفتيش الأمنية، يتم إحالة المسافر إلى ممر خاص بـ "TSA Pre" وقد يسمح الفحص السريع للمسافرين بأن يظلوا مرتدين الأحذية والأحزمة والألبسة الخفيفة، فضلاً عن ترك الأجهزة المحمولة، والالتزام بمبدأ 3-1-1 للمنتجات المحمولة.

وحالياً، يعد المواطنون الأميركيون ومزدوجو الجنسية والمقيمون بصورة شرعية مؤهلين للتقدم لبرنامج تطبيق الفحص المسبق "TSA Pre"، فضلاً عن أعضاء برامج "المسافر الموثوق" في مكتب الجمارك وحماية الحدود الأمريكية، مثل "نكساس" للمواطنين الكنديين، و"جلوبال إنتري" المتاح حالياً لثماني جنسيات، بما فيها ألمانيا.

ويتاح كذلك برنامج "TSA Pre" لأفراد خدمة القوات المسلحة الأميركية، بما فيهم الأفراد الذين يخدمون في قوات خفر السواحل والاحتياط والحرس الوطني الأميركي.



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