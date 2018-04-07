أفضل 6 مدن عالمية للاكتشاف في2018

يستند مفهوم «العطلة الداخلية» أو Staycation الذي بات دارجاً، أخيراً، إلى قضاء العطلة في مدينة واحدة والتعرف الى كل معالمها وثقافة شعبها، وتكمن الفكرة الأساسية في استبدال فكرة التنقل بين مختلف المناطق الجديدة، لاختيار مدينة واحدة، والتركيز على كل ما هو جدير بالاكتشاف فيها، ويفضّل في هذه الحالة طبعاً أن تكون الوجهة قريبة من مكان الإقامة،.

ما يجعل مفهوم «العطلة الداخلية» مرتكزاً بالأساس على التمهل من أجل مزيد من الاستمتاع بالعطلة، وبفضل هذا النوع من العطلات، يكون السفر إلى مدن عالمية، ومفاجآت الاكتشافات الجديدة التي ترافقه، تجربة لا تنسى.

وهنا قائمة أعدَّها خبراء السفر في «هوليداي مي» لأفضل ست مدن للزيارة في عام 2018