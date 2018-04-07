أفضل 6 مدن عالمية للاكتشاف في2018

يستند مفهوم «العطلة الداخلية» أو Staycation الذي بات دارجاً، أخيراً، إلى قضاء العطلة في مدينة واحدة والتعرف الى كل معالمها وثقافة شعبها، وتكمن الفكرة الأساسية في استبدال فكرة التنقل بين مختلف المناطق الجديدة، لاختيار مدينة واحدة، والتركيز على كل ما هو جدير بالاكتشاف فيها، ويفضّل في هذه الحالة طبعاً أن تكون الوجهة قريبة من مكان الإقامة،.
ما يجعل مفهوم «العطلة الداخلية» مرتكزاً بالأساس على التمهل من أجل مزيد من الاستمتاع بالعطلة، وبفضل هذا النوع من العطلات، يكون السفر إلى مدن عالمية، ومفاجآت الاكتشافات الجديدة التي ترافقه، تجربة لا تنسى.
وهنا قائمة أعدَّها خبراء السفر في «هوليداي مي» لأفضل ست مدن للزيارة في عام 2018
GMT 01:01 2018 الأربعاء ,04 إبريل / نيسانجوهانسبرغ تعدّ من أفضل الأماكن جذبًا للسياح
GMT 00:52 2018 الأربعاء ,04 إبريل / نيسانالأقصر تطفئ أنوار المعالم الأثرية والفنادق السياحية للمشاركة في ساعة الأرض
GMT 00:50 2018 الأربعاء ,04 إبريل / نيسانمدينة نيويورك وجهتك المُفضّلة لقضاء أجمل الأوقات
GMT 00:48 2018 الأربعاء ,04 إبريل / نيسانالأماكن الكلاسيكية المعاد تنشيطها مِن المعارض في لندن
GMT 00:01 2018 الأربعاء ,04 إبريل / نيسان"طيران الإمارات" تزيد عدد رحلاتها إلى أورلاندو
تألقت الممثلة الشهيرة أليسون ستونر، في العرض الأول لفيلم "Blockers" الجديد، في لوس أنجلوس، والذي أقيم في مسرح قرية ريجينجو في ويستوود مساء الثلاثاء. وجذبت النجمة البالغة من العمر 24 عامًا، انظار الحضور وعدسات المصورين لإطلالتها المثيرة، حيث ارتدت فستانًا عاريًا باللون الأسود بلا أكمام محاط بخصر شفاف، ويتميز بفتحة عالية فوق فخذها. وأكملت ستونر إطلالتها بزوج من الصنادل السوداء الكلاسيكية، بتوقيع المصمم توني بيانكو، ورفعت شعرها عاليا على هيئة ذيل حصان، وسلّطت نجمة الشاشة الضوء على جمالها الطبيعي مع المكياج المذهل التي تضمّن أحمر شفاه باللون الداكن. وظهرت نجمة ديزني السابقة بعد أن كشفت بصراحة عن أول مرة أدركت فيها أنها تحب امرأة، في مقال شخصي في مجلة "Teen Vogue". تذكرت الممثلة أليسون اللحظة التي شعرت فيها بحبها لمدربتها أثناء حضورها ورشة للرقص وقالت "لقد شعرت بالحب من قبل المرأة
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