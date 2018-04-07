5 أسباب لزيارة مونتينيغرو قدمها خبراء السفر

تبدأ شركة «فلاي دبي» تسيير رحلاتها إلى مطار تيفات في مونتينيغرو (الجبل الأسود) اعتباراً من يونيو المقبل، إذ إن هذه الجمهورية لا تمتاز فقط بجمال طبيعتها، بل أيضاً بوجود الكثير من المعالم السياحية.وفي ما يلي خمسة أسباب لزيارة مونتينيغرو، قدمها خبراء السفر في شركة «هوليداي مي» للسياحة:

1. وجهة للتزلج: تعتبر المناطق الشمالية في «زابلياك» و«كولاسين» بمونتينيغرو من أجمل مناطق الرياضات الشتوية في أوروبا، كما تضم مونتينيغرو الكثير من منتجعات التزلج التي توفر إمكانية قضاء أجمل العطلات.

2. مأكولات محلية: يمتاز مطبخ مونتينيغرو بالمزج بين الأطباق التركية والإيطالية، ومنها سلطة الطماطم «باميدورا سالاتا»، ولحم الضأن مع اللبن «براف يو ميليكو»، وبطاطس «كوفانا كرتولا»، والكعك المحلى بالعسل والجبنة والمربّى «بريغانيس»، وغيرها.

3. معالم سياحية: تعد كوتور من أبرز المعالم الساحرة التي تقع على ساحل البحر الأدرياتيكي، وتمتاز بأزقتها المرصوفة بالحصى، وكنائسها الرومانية والبلدة القديمة التي تعود للعصور الوسطى، في حين تعتبر بودفا منطقة تاريخية تشتهر بقلعتها المطلة على البحر.

4. مناظر خلابة: تعتبر طبيعة مونتينيغرو أجمل ما فيها، مع وجود العديد من البحيرات الصافية والمنحدرات الشاهقة، والشواطئ الرملية، إضافة إلى تنوع الحياة النباتية والحيوانية.

5. أقل كلفة: إذا تمت مقارنة تكاليف الرحلة إليها بتكاليف السفر إلى دول أوروبا الغربية مثلاً، سنجد أن الأسعار في مونتينيغرو معقولة جداً.