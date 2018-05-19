سياحة نجران تنهى إستعداداتها للإجازة الصيفية

أنهي فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة نجران، استعداده للإجازة الصيفية، من خلال خطة رقابية مكثفة لمراقبة المنشآت السياحة.
وبين مدير عام فرع الهيئة بالمنطقة صالح بن محمد آل مريح ،أن إدارته أعدت خطة رقابية مكثفة تتضمن قيام المراقبين بزيارات تفتيشية ورقابية لمرافق الإيواء السياحي من فنادق ووحدات سكنية مفروشة ونزل سياحية، وأنشطة وكالات السفر، ومنظمي الرحلات بالمنطقة .
وأفاد أن الجولات تهدف إلى التأكد من نظامية هذه الأنشطة، وإبراز الأسعار المعتمدة من الهيئة والتقيد بها، والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين والنزلاء، ومستوى النظافة، ووجود تراخيص لمزاولة الأنشطة وإبرازها في أماكن واضحة، ورصد المخالفات السياحية، وتتبع وإنهاء الشكاوى الواردة والتعامل معها وفقاً للإجراء النظامية، وتطبيق نظام السياحة الجديد ولوائحه التنفيذية، الذي يخدم الأعمال الرقابية بشكل أكبر.
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ظهرت الفنانة الأميركية الشهيرة، باريس هيلتون، بعد إعلانها عن موعد زواجها من خطيبها، الممثل الأميركي، كريس زيلكا، في نوفمبر المقبل، في الحدث الخيري "Cinema Against AIDS Gala" الـ25 الذي تقيمه مؤسسة "amfAR" الخيرية في فرنسا، بإطلالة مذهلة وأنيقة برفقة خطيبها زيلكا، يوم الخميس. ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، ارتدت هيلتون البالغة من العمر 37 عامًا، في الحدث المقام في فندق "Hotel du Cap-Eden-Roc" في مدينة أنتيب في فرنسا، فستانًا طويلًا شفافًا مُطبوعًا بالورود الملونة من توقيع المصمم اللبناني العالمي نيكولا جبران، وأكملت إطلالتها بمكياج ناعم من أحمر الشفاة الوردي ولمسة من الكحل والماسكار. وحضرت هيلتون الحدث برفقة خطيبها زيلكا والتي تبادلت معه القبلات أمام الكاميرات وظهر حاملًا قطار فستانها في أجواء رومانسية، حيث بدا الممثل البالغ من العمر 33 عامًا، أنيقًا في ملابس السهرة السوداء حيث ارتدى بدلة سوداء مع قميص
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