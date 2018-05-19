سياحة نجران تنهى إستعداداتها للإجازة الصيفية

أنهي فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة نجران، استعداده للإجازة الصيفية، من خلال خطة رقابية مكثفة لمراقبة المنشآت السياحة.

وبين مدير عام فرع الهيئة بالمنطقة صالح بن محمد آل مريح ،أن إدارته أعدت خطة رقابية مكثفة تتضمن قيام المراقبين بزيارات تفتيشية ورقابية لمرافق الإيواء السياحي من فنادق ووحدات سكنية مفروشة ونزل سياحية، وأنشطة وكالات السفر، ومنظمي الرحلات بالمنطقة .

وأفاد أن الجولات تهدف إلى التأكد من نظامية هذه الأنشطة، وإبراز الأسعار المعتمدة من الهيئة والتقيد بها، والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين والنزلاء، ومستوى النظافة، ووجود تراخيص لمزاولة الأنشطة وإبرازها في أماكن واضحة، ورصد المخالفات السياحية، وتتبع وإنهاء الشكاوى الواردة والتعامل معها وفقاً للإجراء النظامية، وتطبيق نظام السياحة الجديد ولوائحه التنفيذية، الذي يخدم الأعمال الرقابية بشكل أكبر.