السياحة تطرح موقع “البرناوي” في حماة للاستثمار

بهدف إثراء محافظة حماة بمشاريع سياحية جديدة طرحت وزارة السياحة مؤخرا موقع البرناوي بحماة للاستثمار كمجمع سياحي متكامل.
ويمتد الموقع على مساحة 47000 متر مربع ويشكل فرصة استثمارية سياحية وترفيهية جاذبة طرحتها الوزارة للاستثمار كمجمع سياحي من سوية أربع نجوم مع متمماته وفق صيغة التعاقد “بي. او. تي” وبمدة استثمار 35 عاما .
ويضم المجمع فندقين بسعة 350 سريرا ومطاعم وتيراسات وكافيتريا بسعة 850 كرسي إطعام إضافة لمول تجاري وبوليفار “شارع مشجر ذي طابع تجاري ترفيهي” فضلا عن وجود مدينة ألعاب “مائية.. كهربائية.. ألعاب أطفال” وفعاليات ترفيهية ورياضية كالمسابح والملاعب الرياضية وصالات “تنس.. بلياردو.. اسكواتش.. بولينغ” وحدائق ومواقف سيارات.
مدير سياحة حماة المهندس “مرهف أرحيم” رأى في حديث لـ سانا سياحة ومجتمع أن المشروع ذو أهمية كبيرة لأنه فرصة استثمارية واعدة وتقدم قيما مضافة لكون المحافظة بحاجة لمثل هذه المجمعات السياحية الضخمة لافتاً إلى أن تنوع المنتجات السياحية وتوضعها في مكان واحد هي ميزة قلما نجدها في المنشآت السياحية.
ويتوسط “البرناوي” حسب “ارحيم” مدينة حماه ويتوضع على تلة ذات طبيعة جميلة ويطل على العاصي والنواعير وحديقة أم الحسن بمشهد بانورامي رائع يجذب الزوار
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تألقت النجمة العالمية كيت بلانشيت، بإطلالة أنيقة جذابة، بعد أن وصلت إلى السجادة الحمراء في اليوم الثالث من مهرجان كان، للانضمام إلى لجنة التحكيم الرئيسية، خلال عرض فيلم "الحرب الباردة". وخطفت كيت عدسات الكاميرات، بارتدائها فستان طويل منفوخ من الجهة السفلى من تصميم ماري كاترانتزو، ومنقّوش برسوم الورود الملونة التي تجمع بين الألوان البيضاء والزرقاء والسوداء، ووسطه حزام أسود وانتعلت حذاء فضي ذو كعب عالي. وبدت واثقة من خطواتها، حيث وقفت أمام الكاميرات في ثبات وثقة، مع وضع مكياج ناعم أبرز ملامح وجهها، فيما جعلت شعرها للوراء. وعلى الرغم من أنها من بين أعضاء لجنة التحكيم، إلا أن النجمة الأسترالية، لم تتخل عن أداء واجبها كأم، حيث شوهدت الخميس الماضي، وهي تحمل طفلتها إديث، البالغة من العمر 3 أعوام، وخطفت أنظار الجميع بإطلالتها فارتدت فستانا مخطط باللون الأصفر والبرتقالي. وكانت الممثلة
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