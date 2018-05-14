سياحة العاصمة المقدسة توقع 3 اتفاقيات لدعم مستفيدي الضمان

استقبل مدير عام الهيئة العامة لسياحة والتراث الوطني في العاصمة المقدسة الدكتور فيصل بن محمد الشريف بمقر الهيئة اليوم، مدير عام الضمان الاجتماعي في العاصمة المقدسة عبدالله الروقي، ومدير الإعلام بالضمان محمد الثقفي ومدير تمكين بالضمان محمد السلمي.

وتم خلال الاجتماع, مناقشة توقيع مذكرات تعاون لدعم مستفيدي الضمان الاجتماعي وذويهم بالعاصمة المقدسة وتفعيل دورهم في التنمية السياحية وذلك من خلال مشروعات الهيئة التي تستهدف رفع نسبة التوطين في قطاعي السياحة والضيافة في العاصمة المقدسة .

وأوضح الدكتور الشريف، أن مذكرات التعاون استهدفت توقيع ثلاث اتفاقيات شملت بحث آلية تدريب وتوظيف أبناء مستفيدي الضمان الاجتماعي في مرافق الإيواء السياحي ‏من خلال حزم الدورات التي يقدمها البرنامج ‏الوطني للتنمية البشرية السياحية (تكامل) في العاصمة المقدسة، وتسجيل الحرفيات من مستفيدات الضمان المهارات في السجل الحرفي للبرنامج الوطني للحرف والصناعات اليدوية (بارع)، وتحفيز مستفيدي ومستفيدات الضمان من المؤهلين للتسجيل في دورات وبرامج الإرشاد السياحي ومهارات التعامل مع قاصدي مكة المكرمة من الزوار والمعتمرين والحجاج بالتنسيق مع جمعية المرشدين السياحيين.

وأكد أن استراتيجيات الهيئة ‏بتوجيهات من صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، تستهدف تمكين المجتمع المحلي ليسهم في تبني المشروعات التنموية السياحية سعياً لاستدامة التنمية وتفعيل الشراكة المجتمعية والعمل على رفع مستوى الحالة الاقتصادية لشرائح المجتمع الأكثر احتياجاً، إضافة إلى أن قطاع السياحة والضيافة في المملكة بشكل عام وفِي العاصمة المقدسة على وجه الخصوص واعد بالفرص الوظيفية المتنوعة التي تتطلب التدريب والتطوير والتنمية ومن ثم الإبداع والابتكار لبناء قيادات وكفاءات وطنية من أبناء المجتمعات المحلية تسهم في صناعة الضيافة الإسلامية السعودية القدوة ‏انطلاقاً من مكة المكرمة.