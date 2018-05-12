سياحة القصيم تنفذ 401 جولة رقابية لضبط الأنشطة السياحية

نفذ فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة القصيم خلال عام 2017م, 401 جولة رقابية شملت مرافق الإيواء السياحي ووكالات السفر والسياحة ومنظمي الرحلات السياحية للتأكد من نظامية الرخص وتقديم الخدمة وفق المواصفات والمعايير المطلوبة، كما اسفرت الزيارات عن صدور 68 قرار عقوبة.
وأوضح مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة القصيم ابراهيم بن علي المشيقح, أن الشكاوي الواردة للفرع بلغت 233 شكوى وتم التعامل معها وحلها خلال 48 ساعة من وصول بلاغ الشكوى, فيما بلغت الشكاوي المحلولة لصالح المشتكي 59 شكوى وحل 21 شكوى بالتراضي بين الطرفين .
وأبان المشيقح, أن الفرع نفذ 204 زيارات لتقييم المنشآت والتأكد من مطابقة الاشتراطات لاستخراج رخص الترخيص والتصنيف، مفيداً أن الزيارات تهدف إلى التأكد من التزام مشغلي الأنشطة السياحية بمتطلبات واشتراطات التراخيص النظامية والتأكد من معايير النظافة والخدمة المقدمة
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تألقت النجمة العالمية كيت بلانشيت، بإطلالة أنيقة جذابة، بعد أن وصلت إلى السجادة الحمراء في اليوم الثالث من مهرجان كان، للانضمام إلى لجنة التحكيم الرئيسية، خلال عرض فيلم "الحرب الباردة". وخطفت كيت عدسات الكاميرات، بارتدائها فستان طويل منفوخ من الجهة السفلى من تصميم ماري كاترانتزو، ومنقّوش برسوم الورود الملونة التي تجمع بين الألوان البيضاء والزرقاء والسوداء، ووسطه حزام أسود وانتعلت حذاء فضي ذو كعب عالي. وبدت واثقة من خطواتها، حيث وقفت أمام الكاميرات في ثبات وثقة، مع وضع مكياج ناعم أبرز ملامح وجهها، فيما جعلت شعرها للوراء. وعلى الرغم من أنها من بين أعضاء لجنة التحكيم، إلا أن النجمة الأسترالية، لم تتخل عن أداء واجبها كأم، حيث شوهدت الخميس الماضي، وهي تحمل طفلتها إديث، البالغة من العمر 3 أعوام، وخطفت أنظار الجميع بإطلالتها فارتدت فستانا مخطط باللون الأصفر والبرتقالي. وكانت الممثلة
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