سياحة القصيم تنفذ 401 جولة رقابية لضبط الأنشطة السياحية

نفذ فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة القصيم خلال عام 2017م, 401 جولة رقابية شملت مرافق الإيواء السياحي ووكالات السفر والسياحة ومنظمي الرحلات السياحية للتأكد من نظامية الرخص وتقديم الخدمة وفق المواصفات والمعايير المطلوبة، كما اسفرت الزيارات عن صدور 68 قرار عقوبة.

وأوضح مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة القصيم ابراهيم بن علي المشيقح, أن الشكاوي الواردة للفرع بلغت 233 شكوى وتم التعامل معها وحلها خلال 48 ساعة من وصول بلاغ الشكوى, فيما بلغت الشكاوي المحلولة لصالح المشتكي 59 شكوى وحل 21 شكوى بالتراضي بين الطرفين .

وأبان المشيقح, أن الفرع نفذ 204 زيارات لتقييم المنشآت والتأكد من مطابقة الاشتراطات لاستخراج رخص الترخيص والتصنيف، مفيداً أن الزيارات تهدف إلى التأكد من التزام مشغلي الأنشطة السياحية بمتطلبات واشتراطات التراخيص النظامية والتأكد من معايير النظافة والخدمة المقدمة