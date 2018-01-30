الخطوط اليمنية تلغى رحلتها المتجهة من القاهرة إلى عدن

ألغت الخطوط الجوية اليمنية، رحلاتها المقررة، اليوم الثلاثاء، من القاهرة إلى عدن بسبب عدم استقرار الأوضاع الأمنية هناك.

وقال مصدر مسئول بشركة الخطوط اليمنية بالقاهرة، إنه تم إلغاء الرحلة المقررة اليوم بين القاهرة وعدن، بناء على إخطار من قوات التحالف يفيد بعدم استقرار الأوضاع الأمنية هناك، وأوضح المصدر، أن رحلة كان مقررا لها الإقلاع إلى مطار عدن برقم 600، وعلى متنها 180 راكبا، وتم إلغاؤها، مشيرًا إلى أن الرحلات ستقلع من القاهرة بمجرد إخطار الخطوط اليمنية من قبل قوات التحالف باستقرار الأوضاع والسماح بالإقلاع.