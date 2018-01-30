الخطوط اليمنية تلغى رحلتها المتجهة من القاهرة إلى عدن

ألغت الخطوط الجوية اليمنية، رحلاتها المقررة، اليوم الثلاثاء، من القاهرة إلى عدن بسبب عدم استقرار الأوضاع الأمنية هناك.
وقال مصدر مسئول بشركة الخطوط اليمنية بالقاهرة، إنه تم إلغاء الرحلة المقررة اليوم بين القاهرة وعدن، بناء على إخطار من قوات التحالف يفيد بعدم استقرار الأوضاع الأمنية هناك، وأوضح المصدر، أن رحلة كان مقررا لها الإقلاع إلى مطار عدن برقم 600، وعلى متنها 180 راكبا، وتم إلغاؤها، مشيرًا إلى أن الرحلات ستقلع من القاهرة بمجرد إخطار الخطوط اليمنية من قبل قوات التحالف باستقرار الأوضاع والسماح بالإقلاع.
GMT 16:56 2016 الأحد ,21 آب / أغسطسالخطوط اليمنية تعلن عن تسيّر رحلات بين الرياض وعدن
تألقت النجمة العالمية ريتا أورا، على السجادة الحمراء في حفلة توزيع جوائز جرامي السنوي في دورته الـ60، التي تقيمها الأكاديمية الوطنية لتسجيل الفنون والعلوم في قاعة ماديسون سكوير جاردن في مدينة نيويورك الأميركية، ليلة الأحد. وكافحت المغنية المولودة في لندن من أجل ترويض ثوبها الأسود المذهل لوضعه في مكانه، إذ إن فتحة الفستان الجانبية والمرتفعة تبرز لمحة عن ساقها، فضلا عن جسدها الممشوق. وعلى الرغم من العرض الجريء فإن النجمة متعددة المواهب البالغة من العمر 27 عاما، زادت من جاذبيتها في أهم أحداث صناعة الموسيقى هذا العام، من خلال ملابسها المثيرة. ووضعت ريتا أورا وردة بيضاء على صدر فستانها المثير للجدل وذلك دعما لحملة Time’s Up المناهضة للتحرش، مثلما فعل أغلب نجوم الحفلة إذ وضعوا وردة بيضاء دعما لحملة مناهضة التحرش. وقبل وصولها إلى السجادة الحمراء، شوهدت تقاوم فستانها من الهواء
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