مقتل وإصابة 9 أشخاص جراء عاصفة ثلجية في جبال الألب

قتل أربعة أشخاص وأصيب خمسة آخرون جراء عاصفة ثلجية غير متوقعة تصاحبها رياح عاتية في جبال الألب السويسرية.
وذكرت شرطة إقليم فاليه جنوب غربي سويسرا أن 14 متجولاً من فرنسا وألمانيا وإيطاليا حوصروا في منطقة بين دي أرولا، مشيرة إلى أن ثلاثة أشخاص توفوا في المستشفى، في حين قتل آخر من جراء السقوط على ما يبدو، فيما تم نقل خمسة آخرين إلى المستشفى في حالة حرجة.
وأعلنت الشرطة أن المتسلقين كانوا يحاولون الوصول إلى كوخ فينياتس لهواة المشي على ارتفاع 3157 مترًا في جبال الألب.
وأوضح المتحدث باسم شرطة فاليه ماركوس ريدر أن المتسلقين أخذوا على حين غرة حيث واجهوا الرياح العاتية والثلوج والبرد القارس واضطروا لقضاء الليل في العراء.
ونشرت السلطات سبع مروحيات في إطار جهود الإنقاذ.
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تألقت الممثلة الأميركية، آن وينترز، بإطلالة مذهلة على السجادة الحمراء، في حفلة توزيع جزائز "داي تايم ايمي" السنوي في دورته الخامسة والأربعين، والتي أقيمت في كاليفورنيا. وارتدت النجمة البالغة من العمر 23 عاما، فستانًا طويلا من اللون الأبيض، يتميز بأكمام طويلة وفتحة صدر على شكل حرف "V" وذيل طويل. وأكملت وينترز إطلالتها المميزة في الحدث المقام في قاعة باسادينا للمؤتمرات، في مدينة باسادينا ، كاليفورنيا، بأكسسورار رقيق من الأقراط والخواتم، إضافة إلى طلاء أظافر بلون داكن. وكانت وينترز تتنافس مع نظرائها أليسيا مينشيو ، فانيسا كيلي، ماري بيت إيفانز وليلي ميلجار، على جائزة أبرز الممثلات في سلسلة درامية. وحصلت وينترز ، التي تلعب دور ميا فيليبس في مسلسل Zac and Mia، على جائزة أفضل ممثلة في مسلسل درامي.
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