استئناف الرحلات الجوية بين مصر وروسيا بعد توقفها منذ 2015

تستأنف مصر وروسيا اليوم الأربعاء الرحلات الجوية المباشرة بينهما برحلة من موسكو إلى القاهرة، بعد تعليق حركة الملاحة الجوية بينهما إثر تفجير طائرة ركاب روسية فوق سيناء في 2015.

وستقلع الرحلة "إس يو 4000" لشركة أيروفلوت في الخامسة والنصف بتوقيت غرينيتش من مطار موسكو شيريميتييفو معلنةً استئناف الملاحة الجوية بين البلدين.

في المقابل من المقرر أن تستأنف شركة مصر للطيران رحلاتها بين العاصمتين غداً الخميس على أن تُسير الشركتان معاً 5 رحلات في الأسبوع.

وتوقفت حركة الملاحة الجوية بين روسيا ومصر بعد الاعتداء في أكتوبر (تشرين الأول) 2015 على طائرة ايرباص تابعة لشركة روسية بعيد اقلاعها من شرم الشيخ، أدى الى مقتل 224 شخصاً، وتبناه تنظيم داعش.

وشكل الاعتداء وتوقف حركة الملاحة ضربةً قويةً للسياحة في مصر التي يقصدها العديد من السياح الروس.

وأعلنت أيروفلوت في مارس (آذار) استئناف رحلاتها موضحةً أن "الشركة أوقفت رحلاتها إلى القاهرة في نهاية العام 2015 عندما توقفت الخدمة الجوية بين روسيا ومصر. ولاستئناف الرحلات كان لا بد من تكثيف الإجراءات الأمنية. وقد التزم الطرف المصري بهذا المطلب".

وأضاف البيان أنه "في 4 يناير (كانون الثاني) 2018 وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوماً باستئناف الحركة الجوية المنتظمة" بين البلدين.

ووُقع اتفاق تعاون في مجال الأمن الجوي في ديسمبر (كانون الأول) الماضي بين موسكو والقاهرة يقضي باستئناف الرحلات بين البلدين بدايةً من فبراير (شباط).