استئناف الرحلات الجوية بين مصر وروسيا بعد توقفها منذ 2015

تستأنف مصر وروسيا اليوم الأربعاء الرحلات الجوية المباشرة بينهما برحلة من موسكو إلى القاهرة، بعد تعليق حركة الملاحة الجوية بينهما إثر تفجير طائرة ركاب روسية فوق سيناء في 2015.
وستقلع الرحلة "إس يو 4000" لشركة أيروفلوت في الخامسة والنصف بتوقيت غرينيتش من مطار موسكو شيريميتييفو معلنةً استئناف الملاحة الجوية بين البلدين.
في المقابل من المقرر أن تستأنف شركة مصر للطيران رحلاتها بين العاصمتين غداً الخميس على أن تُسير الشركتان معاً 5 رحلات في الأسبوع.
وتوقفت حركة الملاحة الجوية بين روسيا ومصر بعد الاعتداء في أكتوبر (تشرين الأول) 2015 على طائرة ايرباص تابعة لشركة روسية بعيد اقلاعها من شرم الشيخ، أدى الى مقتل 224 شخصاً، وتبناه تنظيم داعش.
وشكل الاعتداء وتوقف حركة الملاحة ضربةً قويةً للسياحة في مصر التي يقصدها العديد من السياح الروس.
وأعلنت أيروفلوت في مارس (آذار) استئناف رحلاتها موضحةً أن "الشركة أوقفت رحلاتها إلى القاهرة في نهاية العام 2015 عندما توقفت الخدمة الجوية بين روسيا ومصر. ولاستئناف الرحلات كان لا بد من تكثيف الإجراءات الأمنية. وقد التزم الطرف المصري بهذا المطلب".
وأضاف البيان أنه "في 4 يناير (كانون الثاني) 2018 وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوماً باستئناف الحركة الجوية المنتظمة" بين البلدين.
ووُقع اتفاق تعاون في مجال الأمن الجوي في ديسمبر (كانون الأول) الماضي بين موسكو والقاهرة يقضي باستئناف الرحلات بين البلدين بدايةً من فبراير (شباط).
GMT 00:12 2018 الثلاثاء ,10 إبريل / نيسان143 حافلة فاخرة للتنقل بين المدن و79 بطابقين و94 متوسطة
GMT 18:02 2018 السبت ,07 إبريل / نيسانأفضل 6 مدن عالمية للاكتشاف في2018
GMT 01:01 2018 الأربعاء ,04 إبريل / نيسانجوهانسبرغ تعدّ من أفضل الأماكن جذبًا للسياح
GMT 00:52 2018 الأربعاء ,04 إبريل / نيسانالأقصر تطفئ أنوار المعالم الأثرية والفنادق السياحية للمشاركة في ساعة الأرض
GMT 00:50 2018 الأربعاء ,04 إبريل / نيسانمدينة نيويورك وجهتك المُفضّلة لقضاء أجمل الأوقات
ظهرت الممثلة ناعومي واتس، بإطلالة ساحرة خلال حفلة "Tribeca Ball" الخيرية، في أكاديمية نيويورك للفنون والتي يعتبر أفضل حملة لجمع التبرعات بين المطلعين على عالم الفن، حيث ارتدت النجمة الشهيرة، البالغة من العمر 49 عاما، فستانًا أنيقًا باللون الوردي، مزين بنقاط "البولكا" السوداء، والأزهار، ويتميز بأكمام قصيرة. وأكملت واتس إطلالتها بزوج من الصنادل السوداء ذات كعب عال، وتركت شعرها الأشقر القصير منسدلا بطبيعته ليكشف عن أقراطها الماسية الطويلة، بينما كان مكياجها ناعما يحتوي على لمسة من ظلال العيون الدخانية مع القليل من أحمر خدود بلمسة من أحمر شفاه داكن اللون. وحضرت الحفلة الفنانة جوليان مور وزوجها السينمائي بارت فروندليتش، واختارت النجمة البالغة من العمر 57 عاما فستانا حريريا يقترب طوله من الكاحل، مع خط رقبة على شكل حرف V باللون الأسود، وأكملت إطلالتها بمكياج أنيق كشف عن جمال ملامحها فوضعت الماسكارا
أرسل تعليقك