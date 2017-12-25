مسئول تونسي يتوجه إلى الامارات لبحث مسألة منع مواطناته من السفر

توجه كاتب الدولة لدى وزير الخارجية التونسي المكلف بالدبلوماسية الاقتصادية حاتم الفرجاني إلى دولة الامارات العربية المتحدة للتباحث حول مسألة منع التونسيات من السفر إلى الامارات.