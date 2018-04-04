جوهانسبرغ تعدّ من أفضل الأماكن جذبًا للسياح

أوضح تيد ثورنيل، محرر السفر في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، رحلته الأخيرة لجنوب أفريقيا، قائلًا "قرأت ذات مرة أن شركة سياحية نصحت عملائها بالركض من سيارات الأجرة إلى فنادقهم في جوهانسبرغ، أكبر مدن جنوب أفريقيا، لتجنب التعرض للسرقة، ولطالما واجهت المدينة مشاكل عديدة خاصة بالجريمة مع وجود تفاوت في الثروة ، وما زالت تعاني منها. حيث كانت جوهانسبرغ تعاني من الجريمة والآفة الحضرية، وأصبحت المدينة معروفة بأنها واحدة من أخطر الأماكن على وجه الأرض.

ولكن في السنوات الأخيرة، ومع استقرار ونمو اقتصاد جوهانسبرغ بشكل مطرد، تراجعت الجريمة وبدأت الأحياء المهجورة من قبل في الازدهار مرة أخرى وقد تم تجديدها بشكل لافت. والمثال المثالي لذلك هو منطقة "Maboneng" ، التي تقع على الحافة الشرقية لمنطقة الأعمال المركزية في جوهانسبرغ والتي تعطيك شعورًا بأنك في شورديتش في لندن أو الحي الشمالي في مانشستر ، مع حاويات الشحن ومجموعة من الفنانين والمهندسين المعماريين والمحترفين، رجال الأعمال، كما أنها تعد أفضل مكان لتجربة المقاهي والمطاعم الفريدة، والحياة الليلية المثيرة ، والتسوق الفريد من نوعه. وبطبيعة الحال، فإن أحد الأسباب الرئيسية التي تجعل المرء يتجول في جوهانسبرغ هو قربه من وجهات رحلات السفاري البرية الحقيقية.

وواحدة من هذه الوجهات السياحية في جنوب أفريقيا، محمية السير ريتشارد برانسون الخاصة ، من خلال رحلة السفاري "Ulusaba" ، في محمية سابي ساند. وإن الوصول إليها في حد ذاته يعد تجربة لا تنسى، فمن خلال شركة فيرجين أتلانتيك التي تصلك إلى مطار جوهانسبرغ بعد رحلة مذهلة من الدرجة العليا على متن طائرة دريملاينر، تجعلها رحلة قصيرة وتجربة مذهلة إلى محطة الخطوط الجوية الفيدرالية للطيران إلى مهبط الطائرات في المنتجع على بعد ساعة واحدة شمالاً. غرب جوهانسبرغ.

ويستمر الحلم حيث تنطلق الطائرة نحو محمية تبلغ مساحتها 65 ألف هكتار، والتي تقع على حدود حديقة كروجر الوطنية. لتبدأ رحلة السفاري على الفور، فسترى القرود فوق الأشجار في المحطة والزرافات والحمر الوحشية على جانب الطريق إلى أن تصل لمحمية سير برانسون. وتضم رحلة "Ulusaba" موقعين - "Safari Lodge" و "Rock Lodge". إلى أن تصل لمحمية السير برانسون وهي تقدم مناظر مذهلة وغرف متعددة الطوابق مع حمامات غطس خاصة. ويمكنك البقاء في غرفة "جناح النهر" الضخمة والمجهزة بشكل جيد - مع دش وحوض استحمام مستقل وسرير كبير - ويمكننا القول أن الغرف رائعة للغاية.

وتقع جميع الغرف والنزل الرئيسي بشكل مذهل حول نهر جاف تستخدمه الفيلة كطريق سريع إلى حفرة مائية - حيث تعيش أفراس النهر والتماسيح. وفي هذه القاعة المائية ، توجد أعلى غرفة في سفاري لودج - جناح منزل الشجرة، ولكن هنا يوجد أيضاً بار صغير مليء بالكوكتيلات، وللوصول إليه يجب عليك التنزه على طول طريق خشبي يبلغ ارتفاعه 800 متر. ويمكنك التجول الساعة الخامسة صباحاً في الصباح قبل جولة في المحمية.

كما يمكنك الإقامة في فندق أفريكان برايد ميلروز آرتش في ساحة ميلروز في جوهانسبرغ. ويمكنك أيضا الاستمتاع في مدينة جوهانسبرغ عند زيارة الحدائق النباتية بالقرب من سد ايمارينتيا، والتي تتيح للزائرين الاستمتاع بالتجديف، وركوب القوارب، إلى جانب اكتشاف الآلاف من النباتات النادرة.

ونظرا لما تتمتع به الحديقة من جمال طبيعي و مناظر طبيعية خلابة، فقد أصبحت أحد أكثر الأماكن زيارة في المدينة، خاصة مع كونها تتيح للزائرين أيضا الراحة بعد الترفيه في أحد المطاعم الجميلة التي تقدم الطعام الأفريفي التقليدي.