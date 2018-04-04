مدينة نيويورك وجهتك المُفضّلة لقضاء أجمل الأوقات

يطلق على مدينة نيويورك اسم "The Big Apple" وهي مدينة للمهاجرين، وأي شخص يمكن أن يدعي أنه مواطن من ولاية نيويورك، ويمكن أن يكون جاء إليها قبلك بقليل، وهؤلاء البشر يصنعون هذا التكتل الكبير من الطوب والزجاج والصلب، وهو ضغط على الطاقة العصبية لأي إنسان، وما زالت بروكلين هي الأكثر ازدحاما بالأقسام الخمسة، لكن خدمة "نيويورك فيري" التي تم إطلاقها حديثا تجعل الأحياء غير المستكشفة حتى الآن، مثل حي أستوريا وبرونكس جذابين بشكل متزايد، فهى تعتبر سياحية والأرخص في الإقامة ومذهلة.

ولنبدأ بما لا يجب فعله. أولاً، لا تمشِ في كل مكان. مانهاتن وحدها هائلة، وحتى إذا كانت خرائط جوجل تجعلها تبدو كأنها نزهة من سنترال بارك إلى سوهو، فهي ليست كذلك، وحاول عدم استخدام سيارات الأجرة الصفراء، إلا إذا كنت تحب الاختناقات المرورية. بدلاً من ذلك، قم بشراء بطاقة مترو مدتها سبعة أيام ( 23 دولارا).

وإذا كنت تريد رؤية السحر استيقظ في وقت مبكر لأن المدينة سحرية عند الفجر، فالشوارع فارغة والبخار يعلو الأرصفة، ومع شروق الشمس فوق بروكلين، وهناك ثلاث مناطق تفتح أبوابها باكرا، هي سنترال بارك (تفتح 6:00)، وإحدى السكك الحديدية في حديقة بارك تشيلسي (يفتح 7:00) وحديقة جسر بروكلين (6 صباحًا).

ويعتبر تايمز سكوير هو فخ سياحية مضاءة بالنيون، لكنه أيضًا به مناطق جذب جديدة، بما في ذلك تجربة NFL، وهو معبد تفاعلي مكون من أربعة طوابق لهذه الرياضة (21 جنيهًا إسترلينيًا).

ويمكنك دخول واحد من اثنين من عروض برودواي الجديدة التي تأخذك إلى هذا الجزء من المدينة هو فروزن النسخة المسرحية لأفلام ديزني المتحركة التي افتتحت للتو في مسرح سانت جيمس (تبدأ من 59 جنيها إسترلينيا)، والمسرح البديل الناشئ هو زا إيسمان كوميس "The Iceman Cometh"، والميلودراما المظلمة للنيل أجوني حول حُرّيات نيويورك، بطولة دنزيل واشنطن، في مسرح برنارد بي جاكوب (بـ57 جنيها إسترلينيا).

ويعد متحف الفن الحديث (MoMA) واحدًا من أروع المعارض في العالم، مع أعمال دالي وماتيس وبيكاسو (18 جنيها إسترلينيا). ومع ذلك فإن متحف ويتني للفن الأميركي في منطقة تعليب اللحوم، يتفوق عليه هذا الموسم من خلال عرضه "غرانت وود: غوتيك ​​أميركان" و"آخر الخرافات" (18 جنيها إسترلينيا).

وإذا تحركت خارجا، انضم إلى واحدة من مسارات المشي المعمارية الرائعة التي ينظمها المعهد الأميركي للمهندسين المعماريين. للاختيار من بينها، (من 15 جنيها إسترلينيا).

وعاش دايفيد باوي وتوفي في مدينة نيويورك، وكان حيه المفضل هو ساحة واشنطن وقال ذات مرة إنه يمكنك اكتشاف "التاريخ العاطفي لنيويورك في وقت سريع". بالسير والمشاهده، ثم اعبر النهر الشرقي إلى متحف بروكلين، حيث يقام معرض ديفيد باوي الذي حقق نجاحًا كبيرًا مع أكثر من 400 قطعة من أرشيف المغني، في المحطة الأخيرة في جولته العالمية حتى 15 يوليو (من 15 جنيهًا إسترلينيًا).

فأما ليلاً إنه أمر معقد، وفوضوى، ولكن الحياة الليلية في المدينة التي لا تنام دائما رائع. حتى وقت متأخر من العام الماضي، كان من غير القانوني الرقص إلى حد كبير في أي مكان في الأحياء الخمسة دون ترخيص خاص، ولكن تم إلغاء قانون الحظر، مما يمهد الطريق لثورة الحياة الليلية.

على الجانب الآخر من النهر في مانهاتن، يعتبر الجانب الشرقي الأدنى، مكانًا جيدًا لمحبي البارات. ويقدم ريترو أركيد ذو التصميم الثنائي في بيت الشباب روك البانك ولعبة الكرة والدبابيس الكلاسيكية، في حين أنه مرحبًا بكم في مكان أخر وهو أضواء جونسون الرائعة (123 شارع ريفينغتون).

وتجد فى Death & Co أن هذا أفضل كوكتيل لم يفقد جاذبيته القاتمة (433 East 6th Street)، وتجد بعدها"الغرفة الخلفية"، وهي واحدة من اثنتين من الحانات الأصلية التي لا تزال تعمل في نيويورك (102 نورفولك ستريت).

وبالقرب من ميدان الاتحاد، تجد مكتبة المشروبات الروحية المقطر والتي تحتوي على أكثر من 1000 زجاجة وموظفين متحمسين يخلطون المشروبات في مكان مغلق؛ في حين أن الاختيار الأفضل في Greenwich هو Shirley ببطء ، وهو عبارة عن بار على طراز الآرت ديكو، حيث يرتدي بعض العاملين أسلوب عام 1940.

ويعتبر ركوب العبارة نيويورك، هو أكبر صفقة في نيويورك، حيث ستجد أفضل رحلة لمشاهدة معالم المدينة. وتم إطلاق 23 قاربًا في مايو الماضي، حيث تخدم 21 محطة عبر أربعة أحياء ، مما يجعل الوصول إليها أكثر سهولة ويوفر إطلالات رائعة على مانهاتن وتمثال الحرية وجزيرة كوني والامتداد الشاسع لخليج أبر. وتكلف تذاكر الاتجاه الواحد من مقر Pier 11 في Wall Street جنيهين إسترلينيين فقط، وهذه هي الرحلات التي يجب عليك القيام بها:

أستوريا الواجهة البحرية في هذه الزاوية من كوينز تتمتع بمناظر رائعة لمانهاتن وجسر بوابة الجحيم الوحشي، لكنك تحتاج إلى السير صعودًا للعثور على قلب الحي. ومعلمها الرئيسي هو متحف الصور المتحركة (11 جنيها إسترلينيا؛ موشنماج)، وهو نصب تذكاري لأستوريا في أوج هوليوود في نيويورك. يمكنك المشي شمال شرق شارع ستاينواي.

وفي البرونكس لن تتوقف العبارة في الحي الشمالي من بيج أبل حتى الصيف، ولكن هنا قد تجد حي نيويورك الذي كنت تبحث عنه. فتعالوا إلى حديقة الحيوانات في برونكس (21 جنيها إسترلينيا)، وملعب يانكي (من 11 جنيها إسترلينيا)، وبلمونت التي تعتبر على نطاق واسع إيطاليا الصغيرة الحقيقية في المدينة. أفضل بيتزا؟ ربما ماريو، خدمة الفطائر كاملة منذ عام 1926 ويمكنك تناول وجبة الغداء في مطعم Mario.

ويعدّ روكاواي بيتش أطول طريق على متن "نيويورك فيري" وهو رحلة بحرية مدتها 57 دقيقة إلى شاطئ روكاواي، وهو الخط الساحلي الأطلسي البري الذي خلده رامونيس. الشاطئ رائع، ولكن لا نتوقع أي خدع على غرار جزيرة كوني هنا. إنها منطقة منخفضة المستوى محاطة بالمناطق السكنية، وتزدهر في الصيف، عندما يصل سكان نيويورك للنزهات على الرمال الناعمة، ويتوافد راكبو الأمواج عليهاعلى مدار السنة وتبلغ تكلفة الدرس الخاص 60 دقيقة 71 جنيهًا إسترلينيًا.​