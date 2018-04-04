مدينة نيويورك وجهتك المُفضّلة لقضاء أجمل الأوقات
آخر تحديث GMT02:38:00
العرب اليوم -
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » سياحة وسفر عاجل

مدينة نيويورك وجهتك المُفضّلة لقضاء أجمل الأوقات

العرب اليوم -

العرب اليوم - مدينة نيويورك وجهتك المُفضّلة لقضاء أجمل الأوقات

مدينة نيويورك
لندن ـ كاتيا حداد

يطلق على مدينة نيويورك اسم "The Big Apple" وهي مدينة للمهاجرين، وأي شخص يمكن أن يدعي أنه مواطن من ولاية نيويورك، ويمكن أن يكون جاء إليها قبلك بقليل، وهؤلاء البشر يصنعون هذا التكتل الكبير من الطوب والزجاج والصلب، وهو ضغط على الطاقة العصبية لأي إنسان، وما زالت بروكلين هي الأكثر ازدحاما بالأقسام الخمسة، لكن خدمة "نيويورك فيري" التي تم إطلاقها حديثا تجعل الأحياء غير المستكشفة حتى الآن، مثل حي أستوريا وبرونكس جذابين بشكل متزايد، فهى تعتبر سياحية والأرخص في الإقامة ومذهلة.

ولنبدأ بما لا يجب فعله. أولاً، لا تمشِ في كل مكان. مانهاتن وحدها هائلة، وحتى إذا كانت خرائط جوجل تجعلها تبدو كأنها نزهة من سنترال بارك إلى سوهو، فهي ليست كذلك، وحاول عدم استخدام سيارات الأجرة الصفراء، إلا إذا كنت تحب الاختناقات المرورية. بدلاً من ذلك، قم بشراء بطاقة مترو مدتها سبعة أيام ( 23 دولارا).

وإذا كنت تريد رؤية السحر استيقظ في وقت مبكر لأن المدينة سحرية عند الفجر، فالشوارع فارغة والبخار يعلو الأرصفة، ومع شروق الشمس فوق بروكلين، وهناك ثلاث مناطق تفتح أبوابها باكرا، هي سنترال بارك (تفتح 6:00)، وإحدى السكك الحديدية في حديقة بارك تشيلسي (يفتح 7:00) وحديقة جسر بروكلين (6 صباحًا).

ويعتبر تايمز سكوير هو فخ سياحية مضاءة بالنيون، لكنه أيضًا به مناطق جذب جديدة، بما في ذلك تجربة NFL، وهو معبد تفاعلي مكون من أربعة طوابق لهذه الرياضة (21 جنيهًا إسترلينيًا).

ويمكنك دخول واحد من اثنين من عروض برودواي الجديدة التي تأخذك إلى هذا الجزء من المدينة هو فروزن النسخة المسرحية لأفلام ديزني المتحركة التي افتتحت للتو في مسرح سانت جيمس (تبدأ من 59 جنيها إسترلينيا)، والمسرح البديل الناشئ هو زا إيسمان كوميس "The Iceman Cometh"، والميلودراما المظلمة للنيل أجوني حول حُرّيات نيويورك، بطولة دنزيل واشنطن، في مسرح برنارد بي جاكوب (بـ57 جنيها إسترلينيا).

ويعد متحف الفن الحديث (MoMA) واحدًا من أروع المعارض في العالم، مع أعمال دالي وماتيس وبيكاسو (18 جنيها إسترلينيا). ومع ذلك فإن متحف ويتني للفن الأميركي في منطقة تعليب اللحوم، يتفوق عليه هذا الموسم من خلال عرضه "غرانت وود: غوتيك ​​أميركان" و"آخر الخرافات" (18 جنيها إسترلينيا).

وإذا تحركت خارجا، انضم إلى واحدة من مسارات المشي المعمارية الرائعة التي ينظمها المعهد الأميركي للمهندسين المعماريين. للاختيار من بينها، (من 15 جنيها إسترلينيا).

وعاش دايفيد باوي وتوفي في مدينة نيويورك، وكان حيه المفضل هو ساحة واشنطن وقال ذات مرة إنه يمكنك اكتشاف "التاريخ العاطفي لنيويورك في وقت سريع". بالسير والمشاهده، ثم اعبر النهر الشرقي إلى متحف بروكلين، حيث يقام معرض ديفيد باوي الذي حقق نجاحًا كبيرًا مع أكثر من 400 قطعة من أرشيف المغني، في المحطة الأخيرة في جولته العالمية حتى 15 يوليو (من 15 جنيهًا إسترلينيًا).

فأما ليلاً إنه أمر معقد، وفوضوى، ولكن الحياة الليلية في المدينة التي لا تنام دائما رائع. حتى وقت متأخر من العام الماضي، كان من غير القانوني الرقص إلى حد كبير في أي مكان في الأحياء الخمسة دون ترخيص خاص، ولكن تم إلغاء قانون الحظر، مما يمهد الطريق لثورة الحياة الليلية.

على الجانب الآخر من النهر في مانهاتن، يعتبر الجانب الشرقي الأدنى، مكانًا جيدًا لمحبي البارات. ويقدم ريترو أركيد ذو التصميم الثنائي في بيت الشباب روك البانك ولعبة الكرة والدبابيس الكلاسيكية، في حين أنه مرحبًا بكم في مكان أخر وهو أضواء جونسون الرائعة (123 شارع ريفينغتون).

 وتجد فى Death & Co أن هذا أفضل كوكتيل لم يفقد جاذبيته القاتمة (433 East 6th Street)، وتجد بعدها"الغرفة الخلفية"، وهي واحدة من اثنتين من الحانات الأصلية التي لا تزال تعمل في نيويورك (102 نورفولك ستريت).

وبالقرب من ميدان الاتحاد، تجد مكتبة المشروبات الروحية المقطر والتي تحتوي على أكثر من 1000 زجاجة وموظفين متحمسين يخلطون المشروبات في مكان مغلق؛ في حين أن الاختيار الأفضل في Greenwich هو Shirley ببطء ، وهو عبارة عن بار على طراز الآرت ديكو، حيث يرتدي بعض العاملين أسلوب عام  1940.

ويعتبر ركوب العبارة نيويورك، هو أكبر صفقة في نيويورك، حيث ستجد أفضل رحلة لمشاهدة معالم المدينة. وتم إطلاق 23 قاربًا في مايو الماضي، حيث تخدم 21 محطة عبر أربعة أحياء ، مما يجعل الوصول إليها أكثر سهولة ويوفر إطلالات رائعة على مانهاتن وتمثال الحرية وجزيرة كوني والامتداد الشاسع لخليج أبر. وتكلف تذاكر الاتجاه الواحد من مقر Pier 11 في Wall Street جنيهين إسترلينيين فقط، وهذه هي الرحلات التي يجب عليك القيام بها:

أستوريا الواجهة البحرية في هذه الزاوية من كوينز تتمتع بمناظر رائعة لمانهاتن وجسر بوابة الجحيم الوحشي، لكنك تحتاج إلى السير صعودًا للعثور على قلب الحي. ومعلمها الرئيسي هو متحف الصور المتحركة (11 جنيها إسترلينيا؛ موشنماج)، وهو نصب تذكاري لأستوريا في أوج هوليوود في نيويورك. يمكنك المشي شمال شرق شارع ستاينواي.

وفي البرونكس لن تتوقف العبارة في الحي الشمالي من بيج أبل حتى الصيف، ولكن هنا قد تجد حي نيويورك الذي كنت تبحث عنه. فتعالوا إلى حديقة الحيوانات في برونكس (21 جنيها إسترلينيا)، وملعب يانكي (من 11 جنيها إسترلينيا)، وبلمونت التي تعتبر على نطاق واسع إيطاليا الصغيرة الحقيقية في المدينة. أفضل بيتزا؟ ربما ماريو، خدمة الفطائر كاملة منذ عام 1926 ويمكنك تناول وجبة الغداء في مطعم Mario.

ويعدّ روكاواي بيتش أطول طريق على متن "نيويورك فيري" وهو رحلة بحرية مدتها 57 دقيقة إلى شاطئ روكاواي، وهو الخط الساحلي الأطلسي البري الذي خلده رامونيس. الشاطئ رائع، ولكن لا نتوقع أي خدع على غرار جزيرة كوني هنا. إنها منطقة منخفضة المستوى محاطة بالمناطق السكنية، وتزدهر في الصيف، عندما يصل سكان نيويورك للنزهات على الرمال الناعمة، ويتوافد راكبو الأمواج عليهاعلى مدار السنة وتبلغ تكلفة الدرس الخاص 60 دقيقة 71 جنيهًا إسترلينيًا.​

سياحة وسفر عاجل
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

مدينة نيويورك وجهتك المُفضّلة لقضاء أجمل الأوقات مدينة نيويورك وجهتك المُفضّلة لقضاء أجمل الأوقات



أخبار ذات صلة

GMT 01:01 2018 الأربعاء ,04 إبريل / نيسان

جوهانسبرغ تعدّ من أفضل الأماكن جذبًا للسياح
العرب اليوم - جوهانسبرغ تعدّ من أفضل الأماكن جذبًا للسياح

GMT 00:52 2018 الأربعاء ,04 إبريل / نيسان

الأقصر تطفئ أنوار المعالم الأثرية والفنادق السياحية للمشاركة في ساعة الأرض
العرب اليوم - الأقصر تطفئ أنوار المعالم الأثرية والفنادق السياحية للمشاركة في ساعة الأرض

GMT 00:48 2018 الأربعاء ,04 إبريل / نيسان

الأماكن الكلاسيكية المعاد تنشيطها مِن المعارض في لندن
العرب اليوم - الأماكن الكلاسيكية المعاد تنشيطها مِن المعارض في لندن

GMT 00:01 2018 الأربعاء ,04 إبريل / نيسان

"طيران الإمارات" تزيد عدد رحلاتها إلى أورلاندو
العرب اليوم - "طيران الإمارات" تزيد عدد رحلاتها إلى أورلاندو

GMT 23:59 2018 الثلاثاء ,03 إبريل / نيسان

11 نصيحة مهمة لتأمين سفرك إلى الخارج
العرب اليوم - 11 نصيحة مهمة لتأمين سفرك إلى الخارج

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

مدينة نيويورك وجهتك المُفضّلة لقضاء أجمل الأوقات مدينة نيويورك وجهتك المُفضّلة لقضاء أجمل الأوقات



المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

ارتدت فستانًا مطبوعًا بالأزهار ذات خصر منخفض

سيلينا غوميز بإطلالة جريئة في لوس أنجلوس

لوس أنجلوس ـ ريتا مهنا

يبدو أن النجمة العالمية سيلينا غوميز، بعد انفصالها مؤخرًا عن حبيبها المغني الشهير جاستن بيبر، تستمتع بالطقس الربيعي، حيث رصدتها عدسات المصوريين أثناء توجهها إلى خدمات الكنيسة لعيد الفصح في لوس أنجلوس، حيث جذبت البالغة من العمر 25 عامًا، الأنظار بإطلالتها الأنيقة، مرتدية فستانًا باللون اللبني مطبوعًا بالأزهار الحمراء والبرتقالية مقترنًا بزوج من الأحذية الرياضية البيضاء، وتوقفت عند متجر بقالة "ترايدر جو" لشراء بعض الإمدادات. ويتميز فستان سيلينا ذو الخصر المنخفض بأكمام جذابة مع خط رقبة جرئ يكشف عن مفاتنها، وأضافت سترة من اللون البيج كبيرة الحجم طويلة تصل إلى الركبة، وحملت هاتفًا محمولًا في يديها، مع حقيبة من الجلد البني معلقة على كتفها، وكان شعرها القصير البني مربوطًا على شكل ذيل حصان منخفض، وأكملت إطلالتها بأقراط ذهبية صغيرة. ويذكر أن "جوميز" تستمتع حاليا بوقتها، وذلك بعد اتفاقها مع حبيبها نجم

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 10:37 2018 الثلاثاء ,03 إبريل / نيسان

شركة "Net-a-porter" تؤكد زيادة البحث عن منتجات "الباستيل"
العرب اليوم - شركة "Net-a-porter" تؤكد زيادة البحث عن منتجات "الباستيل"

GMT 08:44 2018 الثلاثاء ,03 إبريل / نيسان

أوكرانيا تشهد افتتاح فندق لممارسة الحب في "كييف"
العرب اليوم - أوكرانيا تشهد افتتاح فندق لممارسة الحب في "كييف"

GMT 09:37 2018 الثلاثاء ,03 إبريل / نيسان

أسماء الفائزين بجوائز "مسابقة أفضل تصميم داخلي" في انجلترا
العرب اليوم - أسماء الفائزين بجوائز "مسابقة أفضل تصميم داخلي" في انجلترا

GMT 06:23 2018 الثلاثاء ,03 إبريل / نيسان

البيت الأبيض يعترف أن ترامب دعا بوتين لحضور قمة التسليح
العرب اليوم - البيت الأبيض يعترف أن ترامب دعا بوتين لحضور قمة التسليح

GMT 02:58 2018 الثلاثاء ,03 إبريل / نيسان

تجاوز معدل إنفاق إعلانات مواقع التواصل على التلفزيون
العرب اليوم - تجاوز معدل إنفاق إعلانات مواقع التواصل على التلفزيون

GMT 15:38 2018 الإثنين ,02 إبريل / نيسان

"تلغراف" تُقدِّم لكِ بعض النصائح بشأن المعطف الواقي مِن المطر
العرب اليوم - "تلغراف" تُقدِّم لكِ بعض النصائح بشأن المعطف الواقي مِن المطر

GMT 13:46 2018 الإثنين ,02 إبريل / نيسان

أفضل الأماكن الكلاسيكية المعاد تنشيطها في لندن
العرب اليوم - أفضل الأماكن الكلاسيكية المعاد تنشيطها في لندن

GMT 10:41 2018 الإثنين ,02 إبريل / نيسان

تطوير الملهى الشهير "أنابيل" في لندن بـ55 مليون جنيه إسترليني
العرب اليوم - تطوير الملهى الشهير "أنابيل" في لندن بـ55 مليون جنيه إسترليني

GMT 05:38 2018 الإثنين ,02 إبريل / نيسان

أكبر ممولي "حزب العمال الكردستاني" يتخلى عنه لمعاداته السامية
العرب اليوم - أكبر ممولي "حزب العمال الكردستاني" يتخلى عنه لمعاداته السامية

GMT 03:53 2018 الأحد ,01 إبريل / نيسان

مراسلة "فوكس نيوز" السابقة تروي معانتها مع مرض بطانة الرحم
العرب اليوم - مراسلة "فوكس نيوز" السابقة تروي معانتها مع مرض بطانة الرحم

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 03:36 2017 الجمعة ,22 أيلول / سبتمبر

دراسة تؤكد أنّ 4 من أصل 5 نساء لا يصلن إلى الذروة
العرب اليوم - دراسة تؤكد أنّ 4 من أصل 5 نساء لا يصلن إلى الذروة

GMT 05:01 2017 الأحد ,15 تشرين الأول / أكتوبر

دراسة تؤكد أن الضرب على الأرداف خلال الممارسة الجنسية يُقلل من التوتر
العرب اليوم - دراسة تؤكد أن الضرب على الأرداف خلال الممارسة الجنسية يُقلل من التوتر

GMT 23:29 2017 الخميس ,12 تشرين الأول / أكتوبر

عبارات مثيرة قوليها لزوجكِ خلال العلاقة
العرب اليوم - عبارات مثيرة قوليها لزوجكِ خلال العلاقة

GMT 03:28 2017 السبت ,16 أيلول / سبتمبر

دراسة جديدة تكشف عن أخطر الأوضاع الجنسية
العرب اليوم - دراسة جديدة تكشف عن أخطر الأوضاع الجنسية

GMT 00:46 2018 الأحد ,04 شباط / فبراير

حقيقة ممارسة طفلين "الجنس" داخل مدرسة في مدينة نصر
العرب اليوم - حقيقة ممارسة طفلين "الجنس" داخل مدرسة في مدينة نصر

GMT 20:29 2017 السبت ,09 أيلول / سبتمبر

ثكنات معسكرات الجيش النرويجي تضم الرجال والنساء معًا
العرب اليوم - ثكنات معسكرات الجيش النرويجي تضم الرجال والنساء معًا

GMT 12:22 2017 الخميس ,05 تشرين الأول / أكتوبر

مشكلات صحية تواجهها المرأة بسبب ممارسة الجنس
العرب اليوم - مشكلات صحية تواجهها المرأة بسبب ممارسة الجنس

GMT 13:19 2017 الأحد ,17 كانون الأول / ديسمبر

مصري يطالب زوجته بممارسة الجنس مع صديقه في "ليلة الدخلة"
العرب اليوم - مصري يطالب زوجته بممارسة الجنس مع صديقه في "ليلة الدخلة"

GMT 09:14 2018 الجمعة ,26 كانون الثاني / يناير

عصابة تأكل امرأة حية أمام زوجها قبل قتلهما
العرب اليوم - عصابة تأكل امرأة حية أمام زوجها قبل قتلهما

GMT 23:55 2015 الجمعة ,23 كانون الثاني / يناير

ممارسة الجنس من خلال الوضع الأعلى للمرأة أخطر على الرجال
العرب اليوم - ممارسة الجنس من خلال الوضع الأعلى للمرأة أخطر على الرجال

GMT 20:03 2017 الأربعاء ,20 أيلول / سبتمبر

3 شباب يحاولون قتل رجل بعد معرفتهم بزواجه من والدتهم
العرب اليوم - 3 شباب يحاولون قتل رجل بعد معرفتهم بزواجه من والدتهم

GMT 20:59 2017 الثلاثاء ,10 تشرين الأول / أكتوبر

مرتضى منصور قرر منح عضوية الزمالك للشاب الباكي بمباراة الكونغو
العرب اليوم - مرتضى منصور قرر منح عضوية الزمالك للشاب الباكي بمباراة الكونغو

GMT 16:57 2017 السبت ,11 تشرين الثاني / نوفمبر

حادثة اغتصاب جماعي لفتاة تهز محافظة المثنى في العراق
العرب اليوم - حادثة اغتصاب جماعي لفتاة تهز محافظة المثنى في العراق

GMT 17:42 2017 الأحد ,10 أيلول / سبتمبر

السيطرة على حريق نشب داخل محل تجاري في حي العتيبية
العرب اليوم - السيطرة على حريق نشب داخل محل تجاري في حي العتيبية

GMT 12:09 2017 الأحد ,17 أيلول / سبتمبر

3 شروط للزواج بفتيات دار التربية الاجتماعية في جدة
العرب اليوم - 3 شروط للزواج بفتيات دار التربية الاجتماعية في جدة

GMT 04:58 2017 الأحد ,27 آب / أغسطس

مايا خليفة تسخر من تهديدات "داعش" لها
العرب اليوم - مايا خليفة تسخر من تهديدات "داعش" لها

GMT 22:12 2017 الخميس ,12 تشرين الأول / أكتوبر

محمد عبد الرحمن يسافر إلى باريس لدعم المرشح القطري لـ"اليونسكو"
العرب اليوم - محمد عبد الرحمن يسافر إلى باريس لدعم المرشح القطري لـ"اليونسكو"

GMT 09:36 2017 السبت ,28 تشرين الأول / أكتوبر

4 طرق مميّزة تحفّز الشريكين على ممارسة الجنس بشغف
العرب اليوم - 4 طرق مميّزة تحفّز الشريكين على ممارسة الجنس بشغف

GMT 20:18 2017 الجمعة ,10 تشرين الثاني / نوفمبر

مصرية تطلب الطلاق من زوجها لبيعه جسده مقابل المال
العرب اليوم - مصرية تطلب الطلاق من زوجها لبيعه جسده مقابل المال

GMT 18:25 2017 السبت ,23 أيلول / سبتمبر

اكتشاف دواء جديد للتغلب على مشكلة سرعة القذف
العرب اليوم - اكتشاف دواء جديد للتغلب على مشكلة سرعة القذف

GMT 11:10 2017 السبت ,09 أيلول / سبتمبر

5 مواقف فتحت النار على سهير رمزي بعد خلع الحجاب
العرب اليوم - 5 مواقف فتحت النار على سهير رمزي بعد خلع الحجاب

GMT 12:55 2017 السبت ,30 أيلول / سبتمبر

مصر تسقط قرارًا حول الخدمة العسكرية
العرب اليوم - مصر تسقط قرارًا حول الخدمة العسكرية

GMT 19:51 2017 السبت ,18 تشرين الثاني / نوفمبر

اغتصاب جماعي لسيدة في ليبيا وتصويرها أمام زوجها وابتزازه بالفيديو
العرب اليوم - اغتصاب جماعي لسيدة في ليبيا وتصويرها أمام زوجها وابتزازه بالفيديو

GMT 23:34 2018 الجمعة ,26 كانون الثاني / يناير

سفاح كندي يقتل 49 امرأة ويطحن رفاتهم كلحم مفروم في "قصر الخنازير"
العرب اليوم - سفاح كندي يقتل 49 امرأة ويطحن رفاتهم كلحم مفروم في "قصر الخنازير"

GMT 19:46 2017 الأحد ,08 تشرين الأول / أكتوبر

أبو تريكة يوجه التهنئة لمنتخب مصر بعد التأهل لكأس العالم
العرب اليوم - أبو تريكة يوجه التهنئة لمنتخب مصر بعد التأهل لكأس العالم
 
العرب اليوم - العرب اليوم - العرب اليوم - العرب اليوم - العرب اليوم -
arabstoday arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab