143 حافلة فاخرة للتنقل بين المدن و79 بطابقين و94 متوسطة
آخر تحديث GMT01:12:58
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » سياحة وسفر عاجل

143 حافلة فاخرة للتنقل بين المدن و79 بطابقين و94 متوسطة

العرب اليوم -

العرب اليوم - 143 حافلة فاخرة للتنقل بين المدن و79 بطابقين و94 متوسطة

حافلة فاخرة للتنقل بين المدن
دبي - العرب اليوم

اعتمد مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، برئاسة المدير العام رئيس المجلس، مطر الطاير، ترسية عقد شراء 316 حافلة متعددة الأحجام، مطابقة للمواصفات الأوروبية الخاصة بالانبعاثات الكربونية المنخفضة، بكلفة 465 مليون درهم، ليرتفع إجمالي عدد الحافلات لدى الهيئة إلى 2085 حافلة حتى عام 2019. 

وقال الطاير إن شراء الحافلات الجديدة، التي تشمل حافلات تعد الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يأتي في إطار خطة استراتيجية متكاملة وضعتها الهيئة للارتقاء بمنظومة النقل الجماعي في الإمارة، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، وتقديم أفضل الخدمات لمستخدمي هذه الوسائل، ومواكبة النمو المستمر في أعدادهم، في إطار سعي الهيئة لجعلها الخيار المفضل لتنقل السكان، وصولاً لرفع نسبة رحلات وسائل النقل الجماعي إلى 30% بحلول عام 2030، من خلال توفير بدائل تتميز بجودتها العالية وتكاليفها المقبولة وتغطيتها الجغرافية الشاملة، إضافة إلى نشر الوعي وتغيير الثقافة السائدة حول استعمال وسائل النقل الجماعي، وتحقيق التكامل لهذه الوسائل (حافلات المواصلات العامة، ومترو وترام دبي، ووسائل النقل البحري، ومركبات الأجرة). 

وأضاف: «روعي في شراء الحافلات الجديدة أن تكون مطابقة للمواصفات الأوروبية الخاصة بالانبعاثات الكربونية (يورو 5) و(يورو 6)، انطلاقاً من حرص الهيئة على الحفاظ على البيئة وترشيد الطاقة، بما يسهم في تقليل البصمة الكربونية للحافلة. كما روعي في الحافلات وجود مدخل منخفض لتسهيل حركة دخول أصحاب الهمم، وتقديم أفضل الخدمات لمستخدمي وسائل النقل الجماعي من خلال التشطيبات الداخلية المتميزة والمقاعد الواسعة، وتوفير مقاعد خاصة للأطفال، وخدمة (واي فاي)، ومدخل لوصلات (يو إس بي) المخصصة لشحن الهواتف المحمولة، وتزويدها بالأنظمة الذكية». 

وأوضح الطاير أن «العقد يتضمن شراء 143 حافلة فاخرة من نوع (فولفو) ذات مستوى عالٍ من الرفاهية والجودة، وستستخدم لمواكبة التوسع في خدمة خطوط عبر المدن إلى أبوظبي والمناطق الشمالية، إضافة إلى 79 حافلة ذات طابقين من نوع (مان) لخدمة المناطق الحضرية ذات الكثافة العالية، و94 حافلة متوسطة من نوع (اوبتير) لخدمة المناطق الجديدة لتقديم تغطية أكبر للنطاق الجغرافي في دبي ورفع نسبة الإشغال»، مشيراً إلى أن «حافلات النقل عبر المدن من نوع (فولفو) تتميز بمحرك (يورو 6) بانبعاثات كربونية قليلة وكفاءة أفضل في استهلاك الوقود، وتتسع كل حافلة لـ55 راكباً، وهي مجهزة بمصعد هيدروليكي أوتوماتيكي لخدمة أصحاب الهمم. كما توفر هذه الحافلات خدمة اتصال بالإنترنت مجاناً، ومساند للأقدام، وحوامل للأكواب، لتوفير أعلى مستويات الراحة للركاب». 

أما الحافلات ذات الطابقين، فقال إنها تتسع لـ100 راكب، وتتميز بتصميمها الحديث الذي يضمن سهولة الوصول لأي من الطابقين، وتنظيم الحركة الداخلية للركاب، كما روعي في تصميمها أيضاً خدمة فئة أصحاب الهمم، أما الحافلات المتوسطة من نوع (اوبتير) فهي مبادرة جديدة على مستوى أسطول حافلات هيئة الطرق والمواصلات لتغطية أوسع للمناطق الداخلية، التي يصعب وصول الحافلات الكبيرة إليها، وتتسع كل حافلة لـ33 راكباً، وهي مزودة أيضاً بخدمة الاتصال بالإنترنت مجاناً، ومداخل (يو إس بي) لشحن الهواتف المتحركة ومقاعد مريحة وذات رفاهية عالية. 

تجدر الإشارة إلى أن الهيئة حققت الريادة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي باستخدامها فحص استهلاك الوقود المعياري (SORT) لمقارنة استهلاك الوقود بين أنواع الحافلات المختلفة، كما أن التأهيل الأولي للموردين تم بناء على معايير تضمنت المقدرة على تصنيع وتوريد وصيانة الحافلات طبقاً لمعايير عالمية معتمدة وملاءة مالية للوكلاء المحليين، وأسهم إدخال مفهوم كلفة حيازة الأصل كمعيار لتقييم وشراء الحافلات في تعزيز مبادئ الاستدامة المالية والبيئية للحافلات، وضمان الكفاءة التشغيلية طوال عمر الحافلة.  

سياحة وسفر عاجل
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

143 حافلة فاخرة للتنقل بين المدن و79 بطابقين و94 متوسطة 143 حافلة فاخرة للتنقل بين المدن و79 بطابقين و94 متوسطة



أخبار ذات صلة

GMT 18:02 2018 السبت ,07 إبريل / نيسان

أفضل 6 مدن عالمية للاكتشاف في2018
العرب اليوم - أفضل 6 مدن عالمية للاكتشاف في2018

GMT 01:01 2018 الأربعاء ,04 إبريل / نيسان

جوهانسبرغ تعدّ من أفضل الأماكن جذبًا للسياح
العرب اليوم - جوهانسبرغ تعدّ من أفضل الأماكن جذبًا للسياح

GMT 00:52 2018 الأربعاء ,04 إبريل / نيسان

الأقصر تطفئ أنوار المعالم الأثرية والفنادق السياحية للمشاركة في ساعة الأرض
العرب اليوم - الأقصر تطفئ أنوار المعالم الأثرية والفنادق السياحية للمشاركة في ساعة الأرض

GMT 00:50 2018 الأربعاء ,04 إبريل / نيسان

مدينة نيويورك وجهتك المُفضّلة لقضاء أجمل الأوقات
العرب اليوم - مدينة نيويورك وجهتك المُفضّلة لقضاء أجمل الأوقات

GMT 00:48 2018 الأربعاء ,04 إبريل / نيسان

الأماكن الكلاسيكية المعاد تنشيطها مِن المعارض في لندن
العرب اليوم - الأماكن الكلاسيكية المعاد تنشيطها مِن المعارض في لندن

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

143 حافلة فاخرة للتنقل بين المدن و79 بطابقين و94 متوسطة 143 حافلة فاخرة للتنقل بين المدن و79 بطابقين و94 متوسطة



المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

أرفقتها ببلوزة بالأبيض والأسود كشفت عن جزء من خصرها

سايرس مثيرة في بدلة مستوحاة من ثياب القراصنة

لوس أنجلوس ـ ريتا مهنا

ظهرت المغنية الشهيرة مايلي سايرس، بإطلالة مثيرة وأنيقة في حفل المؤسسة الخيرية My Friend's Place التي تدعم المشردين من الشباب في جميع أنحاء العالم، مساء السبت، في هوليوود بولاديوم في لوس أنجلوس، للاحتفال بالزكرى الـ30 على تأسيسها، حيث جذبت أنظار الحضور إلى إطلالتها، مرتدية بدلة مستوحاه من ثياب القراصنة مع بلوزة كشفت عن جزء من خصرها والتي أضافت إليها سترة مزينة بأربعة أزرار، واختارت اللونين الأبيض والأسود. وأكملت سايرس إطلالتها بزوج من الأحذية السوداء ذات كعب عال، ورفعت شعرها الأشقر في ذيل حصان، وأمسكت في يدها حقيبة سوداء لامعة مع القليل من الماكياج. وتم تكريم مايلي سايرس خلال الحفل الذي قدمه نجم الكوميديا الشهير جاك بلاك. ويذكر أن المؤسسة الخيرية  My Friend's Place تعمل على مساعدة الشباب المشرد وغيرهم من فئات المجتمع الضعيفة .  

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 09:31 2018 الإثنين ,09 إبريل / نيسان

الكتان يعود مرة أخرى إلى منصات الأزياء في موسم ربيع 2018
العرب اليوم - الكتان يعود مرة أخرى إلى منصات الأزياء في موسم ربيع 2018

GMT 07:49 2018 الإثنين ,09 إبريل / نيسان

هافانا تمتلك مجموعة مِن المباني الكلاسيكية القديمة
العرب اليوم - هافانا تمتلك مجموعة مِن المباني الكلاسيكية القديمة

GMT 12:50 2018 الأحد ,08 إبريل / نيسان

7 طُرق للارتقاء بتصميم الديكور وعدم الخوف مِن الألوان المحايدة
العرب اليوم - 7 طُرق للارتقاء بتصميم الديكور وعدم الخوف مِن الألوان المحايدة

GMT 07:20 2018 الإثنين ,09 إبريل / نيسان

ترامب يتهم وزارة العدل ومكتب التحقيقات بـ"امتلاك شيء وإخفائه"
العرب اليوم - ترامب يتهم وزارة العدل ومكتب التحقيقات بـ"امتلاك شيء وإخفائه"

GMT 01:59 2018 الإثنين ,09 إبريل / نيسان

قراصنة إلكترونيون يهاجمون مراكز بيانات في إيران في رسالة تهديد
العرب اليوم - قراصنة إلكترونيون يهاجمون مراكز بيانات في إيران في رسالة تهديد

GMT 09:49 2018 الأحد ,08 إبريل / نيسان

عارضة الأزياء ليو ون الأكثر نجاحًا بأسبوع الموضة في باريس
العرب اليوم - عارضة الأزياء ليو ون الأكثر نجاحًا بأسبوع الموضة في باريس

GMT 06:52 2018 الأحد ,08 إبريل / نيسان

"بالمورال" يعدّ من أفضل الفنادق الفاخرة في أدنبره
العرب اليوم - "بالمورال" يعدّ من أفضل الفنادق الفاخرة في أدنبره

GMT 09:23 2018 السبت ,07 إبريل / نيسان

عرض مقتنيات منزل لورد بيرنرز بالمزاد العلني في إنجلترا
العرب اليوم - عرض مقتنيات منزل لورد بيرنرز بالمزاد العلني في إنجلترا

GMT 06:43 2018 الأحد ,08 إبريل / نيسان

أوليغ ديريباسكا يتهم مايكل شيرني بابتزاز أموال للتشهير به
العرب اليوم - أوليغ ديريباسكا يتهم مايكل شيرني بابتزاز أموال للتشهير به

GMT 08:12 2018 الأحد ,08 إبريل / نيسان

إسماعيل هنية ينضمّ للمعزّين في جنازة الصحافي ياسر مرتجى
العرب اليوم - إسماعيل هنية ينضمّ للمعزّين في جنازة الصحافي ياسر مرتجى

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 03:36 2017 الجمعة ,22 أيلول / سبتمبر

دراسة تؤكد أنّ 4 من أصل 5 نساء لا يصلن إلى الذروة
العرب اليوم - دراسة تؤكد أنّ 4 من أصل 5 نساء لا يصلن إلى الذروة

GMT 05:01 2017 الأحد ,15 تشرين الأول / أكتوبر

دراسة تؤكد أن الضرب على الأرداف خلال الممارسة الجنسية يُقلل من التوتر
العرب اليوم - دراسة تؤكد أن الضرب على الأرداف خلال الممارسة الجنسية يُقلل من التوتر

GMT 23:29 2017 الخميس ,12 تشرين الأول / أكتوبر

عبارات مثيرة قوليها لزوجكِ خلال العلاقة
العرب اليوم - عبارات مثيرة قوليها لزوجكِ خلال العلاقة

GMT 03:28 2017 السبت ,16 أيلول / سبتمبر

دراسة جديدة تكشف عن أخطر الأوضاع الجنسية
العرب اليوم - دراسة جديدة تكشف عن أخطر الأوضاع الجنسية

GMT 00:46 2018 الأحد ,04 شباط / فبراير

حقيقة ممارسة طفلين "الجنس" داخل مدرسة في مدينة نصر
العرب اليوم - حقيقة ممارسة طفلين "الجنس" داخل مدرسة في مدينة نصر

GMT 20:29 2017 السبت ,09 أيلول / سبتمبر

ثكنات معسكرات الجيش النرويجي تضم الرجال والنساء معًا
العرب اليوم - ثكنات معسكرات الجيش النرويجي تضم الرجال والنساء معًا

GMT 12:22 2017 الخميس ,05 تشرين الأول / أكتوبر

مشكلات صحية تواجهها المرأة بسبب ممارسة الجنس
العرب اليوم - مشكلات صحية تواجهها المرأة بسبب ممارسة الجنس

GMT 13:19 2017 الأحد ,17 كانون الأول / ديسمبر

مصري يطالب زوجته بممارسة الجنس مع صديقه في "ليلة الدخلة"
العرب اليوم - مصري يطالب زوجته بممارسة الجنس مع صديقه في "ليلة الدخلة"

GMT 09:14 2018 الجمعة ,26 كانون الثاني / يناير

عصابة تأكل امرأة حية أمام زوجها قبل قتلهما
العرب اليوم - عصابة تأكل امرأة حية أمام زوجها قبل قتلهما

GMT 23:55 2015 الجمعة ,23 كانون الثاني / يناير

ممارسة الجنس من خلال الوضع الأعلى للمرأة أخطر على الرجال
العرب اليوم - ممارسة الجنس من خلال الوضع الأعلى للمرأة أخطر على الرجال

GMT 20:03 2017 الأربعاء ,20 أيلول / سبتمبر

3 شباب يحاولون قتل رجل بعد معرفتهم بزواجه من والدتهم
العرب اليوم - 3 شباب يحاولون قتل رجل بعد معرفتهم بزواجه من والدتهم

GMT 20:59 2017 الثلاثاء ,10 تشرين الأول / أكتوبر

مرتضى منصور قرر منح عضوية الزمالك للشاب الباكي بمباراة الكونغو
العرب اليوم - مرتضى منصور قرر منح عضوية الزمالك للشاب الباكي بمباراة الكونغو

GMT 16:57 2017 السبت ,11 تشرين الثاني / نوفمبر

حادثة اغتصاب جماعي لفتاة تهز محافظة المثنى في العراق
العرب اليوم - حادثة اغتصاب جماعي لفتاة تهز محافظة المثنى في العراق

GMT 17:42 2017 الأحد ,10 أيلول / سبتمبر

السيطرة على حريق نشب داخل محل تجاري في حي العتيبية
العرب اليوم - السيطرة على حريق نشب داخل محل تجاري في حي العتيبية

GMT 12:09 2017 الأحد ,17 أيلول / سبتمبر

3 شروط للزواج بفتيات دار التربية الاجتماعية في جدة
العرب اليوم - 3 شروط للزواج بفتيات دار التربية الاجتماعية في جدة

GMT 04:58 2017 الأحد ,27 آب / أغسطس

مايا خليفة تسخر من تهديدات "داعش" لها
العرب اليوم - مايا خليفة تسخر من تهديدات "داعش" لها

GMT 22:12 2017 الخميس ,12 تشرين الأول / أكتوبر

محمد عبد الرحمن يسافر إلى باريس لدعم المرشح القطري لـ"اليونسكو"
العرب اليوم - محمد عبد الرحمن يسافر إلى باريس لدعم المرشح القطري لـ"اليونسكو"

GMT 09:36 2017 السبت ,28 تشرين الأول / أكتوبر

4 طرق مميّزة تحفّز الشريكين على ممارسة الجنس بشغف
العرب اليوم - 4 طرق مميّزة تحفّز الشريكين على ممارسة الجنس بشغف

GMT 20:18 2017 الجمعة ,10 تشرين الثاني / نوفمبر

مصرية تطلب الطلاق من زوجها لبيعه جسده مقابل المال
العرب اليوم - مصرية تطلب الطلاق من زوجها لبيعه جسده مقابل المال

GMT 18:25 2017 السبت ,23 أيلول / سبتمبر

اكتشاف دواء جديد للتغلب على مشكلة سرعة القذف
العرب اليوم - اكتشاف دواء جديد للتغلب على مشكلة سرعة القذف

GMT 11:10 2017 السبت ,09 أيلول / سبتمبر

5 مواقف فتحت النار على سهير رمزي بعد خلع الحجاب
العرب اليوم - 5 مواقف فتحت النار على سهير رمزي بعد خلع الحجاب

GMT 12:55 2017 السبت ,30 أيلول / سبتمبر

مصر تسقط قرارًا حول الخدمة العسكرية
العرب اليوم - مصر تسقط قرارًا حول الخدمة العسكرية

GMT 19:51 2017 السبت ,18 تشرين الثاني / نوفمبر

اغتصاب جماعي لسيدة في ليبيا وتصويرها أمام زوجها وابتزازه بالفيديو
العرب اليوم - اغتصاب جماعي لسيدة في ليبيا وتصويرها أمام زوجها وابتزازه بالفيديو

GMT 23:34 2018 الجمعة ,26 كانون الثاني / يناير

سفاح كندي يقتل 49 امرأة ويطحن رفاتهم كلحم مفروم في "قصر الخنازير"
العرب اليوم - سفاح كندي يقتل 49 امرأة ويطحن رفاتهم كلحم مفروم في "قصر الخنازير"

GMT 19:46 2017 الأحد ,08 تشرين الأول / أكتوبر

أبو تريكة يوجه التهنئة لمنتخب مصر بعد التأهل لكأس العالم
العرب اليوم - أبو تريكة يوجه التهنئة لمنتخب مصر بعد التأهل لكأس العالم
 
العرب اليوم - العرب اليوم - العرب اليوم - العرب اليوم - العرب اليوم -
arabstoday arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab