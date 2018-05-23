محافظة الإسكندرية تتوقع هطول أمطار و ترفع درجة الطوارئ

أصدرت محافظة الإسكندرية بيان أشارت فية إلى توقعات بهطول أمطار، وفقا لتوقعات نماذج التنبؤ بالأمطار بمركز التنبؤ بقطاع التخطيط وخرائط الأمطار على جمهورية مصر العربية خلال الفترة من ٢٣ مايو وحتى ٢٥ مايو ٢٠١٨ حيث هناك إحتمال سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة، حيث أنه يوم ٢٤ مايو الفرصة مهيئة لسقوط الأمطار على الصحراء الغربية، أما يوم ٢٥ مايو الفرصة مهيئه لسقوط الأمطار على خليج السويس وشمال الصعيد والوادى الجديد

وكلف الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية شركة الصرف الصحى وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية برفع درجة الاستعداد والطواريء القصوى للتعامل مع توقعات نماذج التنبؤ بالأمطار، مؤكدا على أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة فى انعقادها بشكل دائم ومستمر، وذلك للتعامل مع أى أزمة طارئة، حيث تقوم الغرفة باستقبال كافة شكاوى المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار، مشددا على ضرورة المتابعة المستمرة لحالة الشوارع المختلفة ورصد أى حالات طارئة تجنبا لحدوث أى مشكلات فى اى منطقة نتيجة سقوط الأمطار، وتحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية.

وبدورها رفعت شركة الصرف الصحى بالإسكندرية برئاسة اللواء محمود نافع حالة الطوارئ، حيث تم التشديد على انتشار سيارات الطوارئ وتوزيع البدالات وفرق الطوارئ بجميع انحاء المحافظة، والتركيز على أماكن تجمع مياه الأمطار، وتهيب شركة صرف صحى الاسكندرية بتوخى الحذر وعدم وقوف السيارات فوق شنايش الأمطار، والإتصال بالخط الساخن ١٧٥ من أى تليفون أرضى عند وجود أى تراكمات المياه.