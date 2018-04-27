الاتحاد الأوروبي يحظر استخدام المبيدات الحشرية التي تضر بالنحل
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الاتحاد الأوروبي يحظر استخدام المبيدات الحشرية التي تضر بالنحل

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العرب اليوم - الاتحاد الأوروبي يحظر استخدام المبيدات الحشرية التي تضر بالنحل

استخدام المبيدات الحشرية التي تضر بالنحل
لندن - العرب اليوم

حظر الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، استخدام المبيدات الحشرية، التي تضر بالنحل، إلى جانب القيود التي كانت قد فرضت سابقا في عام 2013.

وذكر الاتحاد، في بيان، وفقا لصحيفة (إندبندنت) البريطانية، أنه تم وضع حظر تام على استخدام ثلاث مواد هي "إيميداكلوبريد، وتوبيانيدين، وثيامثوكسم)" تعرف باسم مبيدات الـ "نيونيكوتينويدز" ، والتي أظهرت الدراسات العلمية مدى ضررها على النحل عند استخدامها في الهواء الطلق.

وأضاف البيان أنه سيُسمح باستخدام تلك المواد فقط في بيوت التدفئة الدائمة "الصوبات"، حيث لا يُتوقع اتصالها بالنحل.

يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي اعتمد سياسات صارمة تحد من استخدام مبيدات الآفات الضارة، ففي عام 2013، قام بتقييد استخدام مبيدات "النيونيكوتينويدز" لبعض المحاصيل، إذ تتناقص أعداد النحل حاليًا في جميع أنحاء العالم، وهو ما يثير القلق، نظرًا لأن النباتات التي تعتمد على التلقيح تمثل 35% من حجم الإنتاج العالمي من المحاصيل، كما أشار الاتحاد الأوروبي إلى أن حماية النحل تعد أولوية نظرًا لدورها في إنتاج الغذاء والبيئة.

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الاتحاد الأوروبي يحظر استخدام المبيدات الحشرية التي تضر بالنحل الاتحاد الأوروبي يحظر استخدام المبيدات الحشرية التي تضر بالنحل



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الاتحاد الأوروبي يحظر استخدام المبيدات الحشرية التي تضر بالنحل الاتحاد الأوروبي يحظر استخدام المبيدات الحشرية التي تضر بالنحل



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