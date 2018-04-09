أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة حائل

هطلت على منطقة حائل أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد شملت مدينة حائل وضواحيها وعدد من المحافظات والقرى والمراكز التابعة لها ، سالت على إثرها الأودية والشعاب.

جعلها الله أمطار خير وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.