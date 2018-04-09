أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة حائل

هطلت على منطقة حائل أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد شملت مدينة حائل وضواحيها وعدد من المحافظات والقرى والمراكز التابعة لها ، سالت على إثرها الأودية والشعاب.
جعلها الله أمطار خير وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.
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ظهرت المغنية الشهيرة مايلي سايرس، بإطلالة مثيرة وأنيقة في حفل المؤسسة الخيرية My Friend's Place التي تدعم المشردين من الشباب في جميع أنحاء العالم، مساء السبت، في هوليوود بولاديوم في لوس أنجلوس، للاحتفال بالزكرى الـ30 على تأسيسها، حيث جذبت أنظار الحضور إلى إطلالتها، مرتدية بدلة مستوحاه من ثياب القراصنة مع بلوزة كشفت عن جزء من خصرها والتي أضافت إليها سترة مزينة بأربعة أزرار، واختارت اللونين الأبيض والأسود. وأكملت سايرس إطلالتها بزوج من الأحذية السوداء ذات كعب عال، ورفعت شعرها الأشقر في ذيل حصان، وأمسكت في يدها حقيبة سوداء لامعة مع القليل من الماكياج. وتم تكريم مايلي سايرس خلال الحفل الذي قدمه نجم الكوميديا الشهير جاك بلاك. ويذكر أن المؤسسة الخيرية My Friend's Place تعمل على مساعدة الشباب المشرد وغيرهم من فئات المجتمع الضعيفة .
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