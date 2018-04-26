هطلت اليوم أمطار متوسطة على مدينة عرعر ، وضواحيها ، والقرى التابعة لها , ارتوت على إثرها الأرض.

جعلها الله سقيا خير وبركة, وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.