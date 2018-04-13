أمطار متوسطة على منطقة الباحة

هطلت اليوم أمطار متوسطة إلى خفيفة مصحوبة بزخات من البرد عَلَى أجزاء متفرقة من منطقة الباحة ، شملت مدينة الباحة وضواحيها ومحافظتي بلجرشي وبني حسن والمراكز التابعة لهما ، ارتوت على إثرها الأرض .

جعلها الله سقيا خير وبركة, وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.