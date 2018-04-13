هطلت اليوم، أمطار متوسطة على منطقة نجران، شملت مدينة نجران وأنحاء متفرقة من محافظات ومراكز المنطقة، سالت على إثرها عدد من الأودية والشعاب.

جعلها الله سقيا خير وبركة، وعم بنفعها أرجاء البلاد.