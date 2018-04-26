أمطار على مراكز منطقة تبوك

هطلت اليوم أمطار على مركز البديعة التابع لمنطقة تبوك ، شملت الاجيبي وأم رضيم والمسيلق والبدع والمنخر .

كما هطلت الأمطار على مركز رحيب شملت هجرة وادي النقيب وهجرة البيضا .

جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد .