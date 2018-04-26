أمطار على مراكز منطقة تبوك

هطلت اليوم أمطار على مركز البديعة التابع لمنطقة تبوك ، شملت الاجيبي وأم رضيم والمسيلق والبدع والمنخر .
كما هطلت الأمطار على مركز رحيب شملت هجرة وادي النقيب وهجرة البيضا .
جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد .
GMT 23:33 2018 الخميس ,26 إبريل / نيسانالدفاع المدني بالقصيم يستقبل المتضررين جراء الأمطار
GMT 23:19 2018 الخميس ,26 إبريل / نيسانأمطار متوسطة على مدينة عرعر
GMT 23:14 2018 الخميس ,26 إبريل / نيسانأمطار غزيرة على ظهران الجنوب
GMT 23:04 2018 الخميس ,26 إبريل / نيسانأمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة الباحة
GMT 23:01 2018 الخميس ,26 إبريل / نيسانأمطار متوسطة إلى غزيرة على محافظة الرس
ظهرت النجمة آن هاثاواي، التي اشتهرت على الساحة السينمائية بعد دورها في فيلم ديزني "The Princess Diaries" 2001، بإطلالة متألقة ومميزة، خلال العرض الأول لفيلمها الجديد "Ocean’s 8" ضمن فعاليات حدث "CinemaCon" لعام 2018 والمقام في لاس فيغاس في الولايات المتحدة الأميركية. وارتدت الممثلة الشهيرة، فستانًا مذهلًا بدون أكمام وذو رقبة عالية، من تصميم العلامة الإيطالية الفاخرة "بوتيغا فينيتا"، والذي وصل سعره إلى 13500 جنيه إسترليني. وخطفت هاثاواي الأنظار لفستانها الذي يصل طوله إلى الكاحل، ويتميز بنمط معقد من الفصوص الملونة بالأحمر، الأزرق، الفضي والذهبي مع خلفية باللون الكريمي. وأكملت آن هاثاواي إطلالتها في الحدث المقام في فندق سيزار بالاس، بزوج من الأحذية الذهبية اللامعة ذات الكعب العال، وأقراط دائرية ذهبية ايضا مع المكياج الناعم من أحمر الشفاة النيوود الوردي وظلال العيون البنية. وانضمت النجمة إلى فريق عمل الفيلم على السجادة
أرسل تعليقك