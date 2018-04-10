أمطار على محافظتي سراة عبيدة وظهران الجنوب

هطلت مساء اليوم , أمطار غزيرة على محافظتي سراة عبيدة و ظهران الجنوب, سالت على إثرها الأودية والشعاب .

جعلها الله سقيا رحمة وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد .