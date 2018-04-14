أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة الباحة

هطلت اليوم أمطار خفيفة إلى متوسطة مصحوبة بزخات من البرد عَلَى أجزاء متفرقة من منطقة الباحة ، شملت محافظتي العقيق وبلجرشي والمراكز التابعة لهما ، ارتوت على إثرها الأرض .
جعلها الله أمطار خير وبركة, وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.
GMT 23:14 2018 الجمعة ,13 إبريل / نيسانأمطار متوسطة على منطقة الباحة
GMT 23:10 2018 الجمعة ,13 إبريل / نيسانأمطار متوسطة على منطقة نجران
GMT 06:23 2018 الجمعة ,13 إبريل / نيسانمصرع 14 شخصًا على الأقل جراء عاصفة قوية ضربت شمال الهند
GMT 12:01 2018 الأربعاء ,11 إبريل / نيسانالأرصاد ومدني الطائف ينبهان من هطول أمطار رعدية
GMT 07:33 2018 الأربعاء ,11 إبريل / نيسانتنبيه متقدم بتوقع هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على الباحة
ظهرت عارضة الأزياء الشهيرة، كارلي كلوس، بإطلالة مثير وأنيقة خلال مشاركتها في احتفالية متجر سواروفسكي تايمز سكوير في مدينة نيويورك، وارتدت عارضة أزياء فيكتوريا سيكريت، فستانًا مثيرًا، متوسط الطول باللون الوردي، يتميز بفتحة صدر على شكل حرف "V" والتي كشفت عن مفاتنها. ووضعت كلوس البالغة من العمر 25 عامًا، سترة سوداء أنيقة على كتفيها لإبقائها دافئة، وانتعلت زوجًا من الأحذية السوداء، ذات كعب عالٍ أضاف إلى طولها بعض السنتيمترات. وأكملت إطلالتها بمجموعة من الإكسسوار، شملت سوارًا على معصمها الأيسر وأقراطًا ماسية كبيرة، مع المكياج الناعم الذي أبرز ملامحها الجميلة، حيث وضعت أحمر الخدود الخفيف، مع القليل من ظلال العيون، ولمسة من أحمر الشفاه الوردي. مورينا تخطف الأنظار: وانضمت إلى كارلي كلوس، الممثلة الأسبانية مورينا بكارين ، 38 عامًا، والتي خطفت الأنظار حيث اختارت فستانًا طويلًا بألوان محايدة، من الأبيض والأسود لهذا
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