أمطار متوسطة على ظهران الجنوب

هطلت مساء اليوم , أمطار متوسطة على محافظة ظهران الجنوب والمراكز الإدارية التابعة لها ، ارتوت على إثرها الأرض.

جعلها الله سقيا رحمة وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.