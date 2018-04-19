أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة

هطلت اليوم أمطار متوسطة إلى غزيرة عَلَى أجزاء متفرقة من منطقة الباحة ، شملت مدينة الباحة وضواحيها واجزاء من محافظات بني حسن والقرى والمندق وبلجرشي والعقيق والمراكز التابعة لها ، ومنتزهات رغدان ، وبني ظبيان ، والأمير مشاري ، وشهبة ، والثروة الوطنية ، وبني عدوان ، ونخال الوطني ، والخلب ، سالت على إثرها عدد من الأودية والشعاب ، وارتوت الأرض.

جعلها الله أمطار خير وبركة, وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.