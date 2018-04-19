أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة

هطلت اليوم أمطار متوسطة إلى غزيرة عَلَى أجزاء متفرقة من منطقة الباحة ، شملت مدينة الباحة وضواحيها واجزاء من محافظات بني حسن والقرى والمندق وبلجرشي والعقيق والمراكز التابعة لها ، ومنتزهات رغدان ، وبني ظبيان ، والأمير مشاري ، وشهبة ، والثروة الوطنية ، وبني عدوان ، ونخال الوطني ، والخلب ، سالت على إثرها عدد من الأودية والشعاب ، وارتوت الأرض.
جعلها الله أمطار خير وبركة, وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.
GMT 22:24 2018 الخميس ,19 إبريل / نيسانأمطار متوسطة على ظهران الجنوب
GMT 22:20 2018 الخميس ,19 إبريل / نيسانأمطار غزيرة على محافظة محايل
GMT 05:24 2018 الخميس ,19 إبريل / نيسانهطول أمطار على منطقة عسير
GMT 05:10 2018 الخميس ,19 إبريل / نيسانحالة الطقس المتوقعة الخميس في المملكة العربية السعودية
GMT 05:26 2018 الأربعاء ,18 إبريل / نيسانحالة الطقس المتوقعة الأربعاء في المملكة السعودية
خطفت باريس جاكسون، ابنة ملك البوب الراحل مايكل جاكسون، الأنظار لإطلالتها المستوحاه من الأسلوب البوهيمي، أثناء التجول في شوارع لوس أنجلوس، وذلك بعد أن ظهرت بإطلالة جذابة أثناء حضورها مهرجان كوتشيلا فالي للموسيقي والفنون، في مدينة إنديو بولاية كاليفورنيا الأميركية، وحفلات الموضة التي لا نهاية لها خلال عطلة نهاية الأسبوع. وارتدت النجمة العالمية البالغة من العمر 20 عاما، بلوزة مقلمة أحادية اللون مربوطة في عقدة أنيقة من الأمام حول جذعها، وتكشف عن حمالة صدرها الشبكية البيضاء تحتها. وارتدت الممثلة الشهيرة، تنورة سوداء متدفقة مع تفاصيل زهرية ، مما سلط الضوء على منتحنيات جسدها، وأضافت زوجًا من الصنادل الحمراء العنابي ذات كعب. وحملت ابنة أسطورة الموسيقى الراحل، حقيبة ظهر بينما تركت شعرها الأشقر منسدلا بطبيعته على ظهرها وكتفيها. وبتصميم مذهل، وضعت باريس وشاحًا حريريًا أنيقًا حول رأسها ، مكملاً مع مظهر ظلال
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