هطلت اليوم أمطار غزيرة على محافظة محايل ، شملت معظم أرجاء المحافظة ، سالت على إثرها الأودية والشعاب ، ارتوت على إثرها الأرض.
جعلها الله سقيا رحمة وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.
GMT 22:24 2018 الخميس ,19 إبريل / نيسانأمطار متوسطة على ظهران الجنوب
GMT 22:22 2018 الخميس ,19 إبريل / نيسانأمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة
GMT 05:24 2018 الخميس ,19 إبريل / نيسانهطول أمطار على منطقة عسير
GMT 05:10 2018 الخميس ,19 إبريل / نيسانحالة الطقس المتوقعة الخميس في المملكة العربية السعودية
GMT 05:26 2018 الأربعاء ,18 إبريل / نيسانحالة الطقس المتوقعة الأربعاء في المملكة السعودية
خطفت باريس جاكسون، ابنة ملك البوب الراحل مايكل جاكسون، الأنظار لإطلالتها المستوحاه من الأسلوب البوهيمي، أثناء التجول في شوارع لوس أنجلوس، وذلك بعد أن ظهرت بإطلالة جذابة أثناء حضورها مهرجان كوتشيلا فالي للموسيقي والفنون، في مدينة إنديو بولاية كاليفورنيا الأميركية، وحفلات الموضة التي لا نهاية لها خلال عطلة نهاية الأسبوع. وارتدت النجمة العالمية البالغة من العمر 20 عاما، بلوزة مقلمة أحادية اللون مربوطة في عقدة أنيقة من الأمام حول جذعها، وتكشف عن حمالة صدرها الشبكية البيضاء تحتها. وارتدت الممثلة الشهيرة، تنورة سوداء متدفقة مع تفاصيل زهرية ، مما سلط الضوء على منتحنيات جسدها، وأضافت زوجًا من الصنادل الحمراء العنابي ذات كعب. وحملت ابنة أسطورة الموسيقى الراحل، حقيبة ظهر بينما تركت شعرها الأشقر منسدلا بطبيعته على ظهرها وكتفيها. وبتصميم مذهل، وضعت باريس وشاحًا حريريًا أنيقًا حول رأسها ، مكملاً مع مظهر ظلال
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