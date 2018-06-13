أمطار رعدية قوية من الثالثة بعد الزوال حتى منتصف الليل

أعلنت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية أن أمطارا رعدية قوية زوالا وحتى منتصف الليل، عددا من أقاليم المملكة.
وأوضحت المديرية، في نشرة جوية خاصة، أنه يتوقع أن تهم هذه الأمطار الرعدية أقاليم بولمان، وصفرو، وإفران، ومكناس، وفاس، ومولاي يعقوب، والحاجب، وتازة، وسيدي قاسم، وتاونات، وخنيفرة، والخميسات، وقلعة السراغنة، والرحامنة، واليوسفية، وآسفي (الداخل)، والحوز، وبني ملال، وأزيلال، والفقيه بنصالح، ومراكش.
وحسب المصدر ذاته فإن هذه الأمطار ستكون مرفوقة ببرد بهذه الأقاليم طيلة الفترة المذكورة.
وأشارت المديرية إلى أن أمطارا رعدية معتدلة ستهم أيضا، غدا الأربعاء بين منتصف الليل والثامنة صباحا، أقاليم وجدة وبركان وجرسيف وتاوريرت والناظور.
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ارتدت الممثلة الكينية لوبيتا نيونغو، فستانًا كوتور ميدي باللون الأصفر من مجموعة كارولينا هيريرا، والذي تميز بتطريز طير الببغاء، فضلًا عن الحزام الأزرق الذي حدد خصرها. واختارت لوبيتا، رفع شعرها على شكل ضفائر صغيرة، واعتمدت على مكياج عيون جرئ، وحملت حقيبة يد عصرية على شكل حبة أناناس مرصعة بالكريستال الذهبي من شوارفسكي، وأقراط طويلة متدلية. وبعد فوزها بجائزة الأوسكار عن دورها في فيلم 12 Years A Slave، حظيت لوبيتا باهتمام بالغ بسبب جمالها الصارخ وأزيائها. وقالت "لوبيتا" لمجلة "In Style": " إن الجمال شيء يجلب لك السعادة.. فإذا شعرت حقا بالفرح فستشعر بجمالك".ووصفت صاحبة الأوسكار تجربتها الأولى مع فاوندشن "أوفيل"، قائلة: "عندما كنت في الثامنة عشرة من عمري، سمحت أمي لخالتي بأن تعطيني مكياجا، هي كانت بشرتها أخف مني ولم يكن لديها كريم الأساس مثلي". في الواقع ، لا أتذكر الكريم
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