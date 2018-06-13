أمطار رعدية قوية من الثالثة بعد الزوال حتى منتصف الليل

أعلنت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية أن أمطارا رعدية قوية زوالا وحتى منتصف الليل، عددا من أقاليم المملكة.

وأوضحت المديرية، في نشرة جوية خاصة، أنه يتوقع أن تهم هذه الأمطار الرعدية أقاليم بولمان، وصفرو، وإفران، ومكناس، وفاس، ومولاي يعقوب، والحاجب، وتازة، وسيدي قاسم، وتاونات، وخنيفرة، والخميسات، وقلعة السراغنة، والرحامنة، واليوسفية، وآسفي (الداخل)، والحوز، وبني ملال، وأزيلال، والفقيه بنصالح، ومراكش.

وحسب المصدر ذاته فإن هذه الأمطار ستكون مرفوقة ببرد بهذه الأقاليم طيلة الفترة المذكورة.

وأشارت المديرية إلى أن أمطارا رعدية معتدلة ستهم أيضا، غدا الأربعاء بين منتصف الليل والثامنة صباحا، أقاليم وجدة وبركان وجرسيف وتاوريرت والناظور.