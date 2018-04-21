أمطار متوسطة إلى غزيرة على محافظة رجال ألمع

هطلت أمطار من متوسطة إلى غزيرة على محافظة رجال ألمع ، شملت معظم أرجاء المحافظة، سالت على إثرها الأودية والشعاب .
جعلها الله سقيا رحمة وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد .
GMT 21:31 2018 السبت ,21 إبريل / نيسانأمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة الباحة
GMT 16:27 2018 السبت ,21 إبريل / نيسانهطول أمطار على محافظة الطائف
GMT 04:16 2018 الجمعة ,20 إبريل / نيسانحالة الطقس المتوقعة الجمعة في السعودية
GMT 22:24 2018 الخميس ,19 إبريل / نيسانأمطار متوسطة على ظهران الجنوب
GMT 22:22 2018 الخميس ,19 إبريل / نيسانأمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة
لفتت العارضة الكندية، ويني هارلو الأنظار مجددًا في الحفلة الخيرية التي اقامتها الجمعية الخيرية "WE Day" لمساعدة الشباب، وذلك في لوس أنجلوس. وظهرت عارضة الأزياء الكندية ذات الـ 23 عاما ، بإطلالة رائعة حيث ارتدت فستانًا قصيرًا على هيئة سترة شتوية تكشف عن ساقيها الممشوقتان. وأضافت نجمة عروض الأزياء زوجا من الأحذية الذهبية اللامعة ذات كعب عال، وتركت شعرها الأصفر الطويل منسدلا بطبيعته على ظهرها وكتفيها ليعطيها اطلالة أنيقة وجذابة. واكملت هارلو اطلالتها بالمكياج الناعم من الكحل الأسود ولمسة من أحمر الشفاه الوردي اللامع. وشاركت ويني هارلو في حلقة نقاش كجزء من اليوم الذي يحتفل بالتطوع ويشجع الشباب على إحداث تغيير في عالمهم. وناقشت الفتاة ذات الجمال الطبيعي والمصابة بمرض البهاق، مؤخرا، التغييرات في صناعة الموضة وعالم الأزياء في مقابلة مع مجلة ELLE. وأوضحت: "هناك تحول كبير يحدث في صناعة الأزياء
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