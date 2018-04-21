هطلت أمطار غزيرة على محافظة محايل ، شملت معظم أرجاء المحافظة، سالت على إثرها الأودية والشعاب .
جعلها الله سقيا رحمة وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد .
GMT 23:16 2018 الثلاثاء ,10 إبريل / نيسانأمطار متوسطة إلى غزيرة على مكة المكرمة
GMT 13:46 2018 الثلاثاء ,10 إبريل / نيسانزلزال بقوة 6.2 درجة يهز تشيلي
GMT 23:23 2018 الإثنين ,09 إبريل / نيسانأمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة حائل
GMT 18:57 2018 السبت ,07 إبريل / نيسانإجراءات وقائية لمكافحة التلوّث البحري نتيجة السفن
GMT 01:35 2018 الأربعاء ,04 إبريل / نيسانالعثور على آثار أكبر ديناصور في سكوتلندا
لفتت العارضة الكندية، ويني هارلو الأنظار مجددًا في الحفلة الخيرية التي اقامتها الجمعية الخيرية "WE Day" لمساعدة الشباب، وذلك في لوس أنجلوس. وظهرت عارضة الأزياء الكندية ذات الـ 23 عاما ، بإطلالة رائعة حيث ارتدت فستانًا قصيرًا على هيئة سترة شتوية تكشف عن ساقيها الممشوقتان. وأضافت نجمة عروض الأزياء زوجا من الأحذية الذهبية اللامعة ذات كعب عال، وتركت شعرها الأصفر الطويل منسدلا بطبيعته على ظهرها وكتفيها ليعطيها اطلالة أنيقة وجذابة. واكملت هارلو اطلالتها بالمكياج الناعم من الكحل الأسود ولمسة من أحمر الشفاه الوردي اللامع. وشاركت ويني هارلو في حلقة نقاش كجزء من اليوم الذي يحتفل بالتطوع ويشجع الشباب على إحداث تغيير في عالمهم. وناقشت الفتاة ذات الجمال الطبيعي والمصابة بمرض البهاق، مؤخرا، التغييرات في صناعة الموضة وعالم الأزياء في مقابلة مع مجلة ELLE. وأوضحت: "هناك تحول كبير يحدث في صناعة الأزياء
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