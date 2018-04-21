أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة الباحة

هطلت اليوم أمطار خفيفة إلى متوسطة عَلَى أجزاء متفرقة من منطقة الباحة ، شملت أجزاء من مدينة الباحة وضواحيها وأجزاء من محافظتي القرى وبني حسن والمراكز التابعة لهما ، ومنتزهات رغدان ، والأمير مشاري ، وشهبه ، والثروة الوطنية ، وبني عدوان ، ونخال الوطني ، ارتوت على إثرها الأرض .

جعلها الله أمطار خير وبركة, وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.