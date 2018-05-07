أمطار على مراكز محافظة حقل

هطلت مساء اليوم أمطار متوسطة على مركز الوادي الجديد التابع لمحافظة حقل، شملت علو جله وعلو عناب ووادي دبر والثميمية ووادي الشريح والهواره وجبال الظريف وجبال التيه ووادي عميق ومسيهيج وأم جرفين ، وعلى مركز أبو الحنشان مصحوبة بزخات من البرد، شملت تنينير والأسمر وردة رشيد والجديد.

كما هطلت الأمطار مركز رجوم الطيارة التابع لمركز حالة عمار ، ارتوت على إثرها الأرض .

جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.