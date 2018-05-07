أمطار على منطقة القصيم

هطلت مساء اليوم أمطار من خفيفة إلى متوسطة على منطقة القصيم، وعدد من المحافظات والمراكز التابعة لمنطقة القصيم .

جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.