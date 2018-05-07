أمطار على منطقة حائل

هطلت اليوم أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة حائل شملت مدينة حائل وضواحيها وعدد من المحافظات والقرى والمراكز التابعة لها ، سالت على إثرها الأودية والشعاب.

جعلها الله سقيا خير وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.