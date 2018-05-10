ؤ بقوة 5 ريختر يضرب شرق إيران

ضرب مساء الخميس زلزال بقوة 5 درجات علي مقياس ريختر مدينة سرخس بمحافظة خراسان الرضوية شرقي إيران.
وأعلن مركز رصد الزلازل التابع لمؤسسة الجيوفيزياء في جامعة طهران، ان الزلزاG وقع علي عمق سبعة كلم من سطح الأرض، مساء الخميس،بحسب وكالة الأنباء الإيرانية(إرنا).
ولم ترد بعد أن تقارير عن حجم الخسائر والاضرار المحتملة الناجمة عن هذا الزلزال.
وكان زلزال بقوة 3ر4 درجات على مقياس ريختر ضرب ظهر الخميس مدينة ياسوج مركز محافظة كهكيلوية وبوير احمد (جنوب غرب ايران)، وبحسب آخر الإحصائيات فقد بلغ عدد المصابين في هذا الزلزال 25 شخصا.
يذكر أن إيران تتعرض لزلازل نظرا لأنها تقع فوق منطقة فوالق رئيسية، كان أكثرها دموية زلزالان، ضرب احدهما محافظتي جيلان وزانجان شمال غربي إيران في شهر حزيران/يونيو عام 1990وبلغت قوته 7ر7 درجات على مقياس ريختر واسفر عن مقتل 37الف شخص واصابة 100 الف اخرين. وضرب الثاني مدينة بام جنوبي البلاد في كانون أول/ ديسمبر عام 2003 و أسفر عن مقتل 31 ألف شخص.
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