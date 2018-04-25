هطلت مساء اليوم أمطار متوسطة على محافظة الدوادمي والمراكز والقرى التابعة لها .
جعلها الله سقيا خير وبركة, وعم بنفعها أرجاء البلاد.
GMT 20:36 2018 الأربعاء ,25 إبريل / نيسانأمطار متوسطة على مدينة حائل وضواحيها
GMT 20:29 2018 الأربعاء ,25 إبريل / نيسانأمطار خفيفة إلى متوسطة على محافظتي حقل والبدع
GMT 20:24 2018 الأربعاء ,25 إبريل / نيسانأمطار غزيرة على منطقة عسير
GMT 20:21 2018 الأربعاء ,25 إبريل / نيسانأمطار خفيفة على منطقة الجوف
GMT 14:36 2018 الأربعاء ,25 إبريل / نيسانأمطار غزيرة على منطقة عسير
تستطيع النجمة العالمية كاتي بيري دائمًا لفت الانتباه بإطلالاتها المميزة في أي مناسبة سواء داخل أو خارج المسرح، وظهرت كاتي، التي تبلغ من العمر 33 عامًا، بإطلالة أنيقة ومثيرة في الحلقة الأخيرة من برنامج المواهب الشهير "أميركان أيدول" في لوس أنجلوس، يوم الاثنين. ونجحت المغنية الشهيرة، والتي تعمل ضمن لجنة التحكيم في برنامج المواهب الذي أعيد إحياؤه حديثًا، في جذب الانتباه من خلال فستان رومونا كافيزا الفضي المائل للموف، والذي أبرز منحنيات جسدها الرشيق.تميز فستان كاتي الرائع بخط رقبة مفتوح دون أكتاف مما أضاف لمسة إضافية من التألق إلى مظهرها.مع شعرها الوردي الممزوج بأناقة مع قصر الطول، أكملت بيري إطلالتها بزوج من الأقراط الماسية الكبيرة، وانتعلت زوجًا من الصنادل الفضية ذات كعب عال. وأبرزت بيري جمالها الطبيعي مع الماكياج الصاخب الذي ضم أحمر الشفاه الوردي، أحمر الخدود ، الكحل الأسود والماسكارا.
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