قطة تلد كلبين في عمان والطبيب يفجر مفاجأة

واقعة غريبة شهدتها العاصمة الأردنية عمان، حيث ولدت قطة جروين لا قطتين الأمر الذي أثار حالة من الجدل في الأوساط العلمية.
ووفقًا لما جاء في تقرير نشرته شبكة «mbc»، وقعت القصة في منطقة زميل جنوبي العصمة الأردنية عمان، حيث فوجئ محمد بن المسل بأن قطته أنجبت جروين – صغار الكلاب – وليس قطتين كالمعتاد.
وقال صاحب القطة خلال تقرير «mbc»: «أنا أفكرهم قطط أول ما ولدتهم، وبعد ما كبروا بعض الشيء ظهر أن أحدهم كلب والآخر لم تتضح معالمه بالشكل الواضح فلا هو مبينه أنه كلب ولا هو مبين أنه قط».
ومن جانبه قال الدكتور علي الخازن، من جامعة عمان: «نظريًا وعمليًا لا يمكن أن يتم التزاوج بين قط وكلب، بل ولا يمكن أن يعيش جنين الكلب داخل القطة تحت أي ظرف من الظروف حتى ولو بالتدخل الطبي».
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ظهرت الممثلة الهندية بريانكا شوبرا، بإطلالة أنيقة ومميزة عندما خرجت في شوارع لندن، وسط شائعات بأن الممثلة وصلت إلى العاصمة البريطانية لتعد فستانها قبل حفلة الزفاف الملكية للأمير هاري والممثلة الأميركية ميغان ماركل. وكانت الفنانة البالغة من العمر 35 عاما، تخفي عن الإعلام ما إذا ستكون واحدة من وصيفات الشرف للعروس، لكن رحلتها القصيرة إلى بريطانيا أثارت التكهنات بأنها ستساعد صديقتها في السير في ممر الزفاف. وظهرت بريانكا تخرج من فندق "Bulgari" الفاخر ، جاذبة للأنظار حولها حيث ارتدت بدلة زهرية شاحبة اللون وبلوزة بيضاء، وانتعلت زوجًا من الأحذية النيوود، وأخفت عيونها بالنظارات الشمسية البرتقالية ذات التصميم العصري. وأكملت شوبرا اطلالتها بالمكياج الناعم، الذي أبرز ملامحها الجميلة من خلال ظلال العيون الدخانية وأحمر الخدود الذي يكتسح الوجه، ولمسة من أحمر الشفاه الأحمر، وتركت شعرها منسدلا بطبيعته على ظهرها وكتفيها. ويأتي ذلك
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