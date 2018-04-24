قطة تلد كلبين في عمان والطبيب يفجر مفاجأة

واقعة غريبة شهدتها العاصمة الأردنية عمان، حيث ولدت قطة جروين لا قطتين الأمر الذي أثار حالة من الجدل في الأوساط العلمية.

ووفقًا لما جاء في تقرير نشرته شبكة «mbc»، وقعت القصة في منطقة زميل جنوبي العصمة الأردنية عمان، حيث فوجئ محمد بن المسل بأن قطته أنجبت جروين – صغار الكلاب – وليس قطتين كالمعتاد.

وقال صاحب القطة خلال تقرير «mbc»: «أنا أفكرهم قطط أول ما ولدتهم، وبعد ما كبروا بعض الشيء ظهر أن أحدهم كلب والآخر لم تتضح معالمه بالشكل الواضح فلا هو مبينه أنه كلب ولا هو مبين أنه قط».

ومن جانبه قال الدكتور علي الخازن، من جامعة عمان: «نظريًا وعمليًا لا يمكن أن يتم التزاوج بين قط وكلب، بل ولا يمكن أن يعيش جنين الكلب داخل القطة تحت أي ظرف من الظروف حتى ولو بالتدخل الطبي».