هطلت اليوم، أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة نجران ، شملت مدينة نجران، وعدد من المحافظات والمراكز التابعة للمنطقة، ارتوت على إثرها الأرض ، وسالت بعض الأودية والشعاب.

جعلها الله سقيا خير وبركة، وعم بنفعها أرجاء البلاد.